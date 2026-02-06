ספרד מצטרפת לשורת מדינות שאוסרות על צעירים מתחת לגיל 16 להירשם לרשתות החברתיות.

ממשלת ספרד הודיעה כי היא תתחיל בהליכי חקיקה שיאסרו על צעירים לפתוח חשבון ברשתות החברתיות, וחברות הטכנולוגיה יתבקשו להציג כלי אימות גיל מחמירים יותר על מנת לוודא כי החוק נשמר.

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, אמר כי "ילדינו נחשפים למרחב שמעולם לא נועדו לנווט בו לבד. מרחב של התמכרות, התעללות, פורנוגרפיה, מניפולציה ואלימות. לא נקבל זאת יותר, נגן עליהם מפני המערב הפרוע הדיגיטלי".

סנצ'ס הוסיף גם כי המשלה תעביר חוקים חדשים שיגדילו את האחריות הפלילית של מנהלי רשתות חברתיות שלא יסירו תוכן בלתי חוקי או מעודד שנאה. אנשים או פלטפורמות חברתיות שיהדהדו תוכן בלתי הולם, לרבות אמצעות אלגוריתמים, ייענשו בהתאם לחוק החדש.

"נהפוך מניפולציה אלגוריתמית והגברה של תוכן בלתי חוקי לעבירה פלילית חדשה. הפצת שנאה חייבת לבוא עם גביית מחיר", אמר סנצ'ס.

בכך מצטרפת ספרד לשורת מדינות שאסרו בחודשים האחרונים על צעירים מתחת לגיל 16 להצטרף לרשתות החברתיות. בין היתר מדובר באוסטרליה, צרפת ודנמרק, שהודיעו על איסור על צעירים מתחת לגיל 16 להצטרף לרשתות החברתיות. גם בריטניה שוקלת להעביר חוק שיאסור על צעירים מתחת לגיל 16 להצטרף לרשתות החברתיות.