היועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, דחתה את בקשת המשטרה לבחון מחדש את סוגיית ניגוד העניינים של בכירים בפרקליטות ובמשרד המשפטים, בעקבות סיום חקירת פרשת הדלפת הסרטון מאירוע שדה תימן.

בתשובתה שנשלחה היום (שלישי) ליועץ המשפטי של המשטרה, תת-ניצב עו"ד אלעזר כהנא, נכתב כי מכתבו "אינו כולל תשתית עובדתית מספקת" שתצדיק פתיחה מחודשת של בחינה בנושא.

מכתבה של קוטיק למשטרה

קוטיק ציינה כי חוות הדעת המקורית שניתנה בחודש נובמבר התבססה על אפשרות שגורמים בייעוץ המשפטי לממשלה והפרקליטות יידרשו למסור עדות בחקירה - חשש שהתממש בפועל.

עוד הוסיפה, כי אם בעת כתיבת חוות הדעת היה ידוע שגורמים מסוימים לא יזמו דיווח על ניגוד עניינים או לא הסדירו אותו לפני או אחרי מתן עדותם - ייתכן והמסקנות שהיו מתקבלות היו מחמירות אף יותר, עד כדי קביעת מניעות מוסדית.

לסיום, ביקשה קוטיק מהמשטרה להעביר מידע נוסף ומדויק לגבי זהות הגורמים המעורבים ומידת זיקתם למיצוי ההליך הפלילי, על מנת לאפשר בחינה מחודשת של ניגוד העניינים הפרטני והמוסדי.

המכתב הגיע בעקבות פנייה רשמית של היועץ המשפטי למשטרה, תת-ניצב עו"ד כהנא, שנשלחה בהנחיית המפכ"ל רנ"צ דני לוי.

כהנא טען כי לאור ממצאי החקירה, עולה כי בכירי הייעוץ המשפטי לממשלה - לרבות היועצת גלי בהרב מיארה - אינם מעורבים בפרשה עצמה, ולכן יש לבחון את הסרת המגבלות שהוטלו עליהם בזמן החקירה.