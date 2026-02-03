רבים בעולם ובישראל שמחו ובירכו את דני אבדיה אמש על כך שנבחר לשחק באירוע הכוכבים הגדול של הכדורסל האמריקאי, אירוע האולסטאר של ליגת ה-NBA, ליגת הכדורסל הטובה בעולם.

עם הבחירה בו עשה אבדיה היסטוריה כשהפך לשחקן הישראלי הראשון אי פעם שישחק באירוע הכוכבים הגדול עם השחקנים הטובים ביותר בעולם, כשווה בין שווים.

ברכה אחת מיני רבות, של ראש הממשלה נתניהו, גרמה לאנטשמים ופעילים פרו-ערבים לצאת מגדרם ולתקוף את הבחירה באבדיה.

ראש ממשלת ישראל רשם ברשתות החבריות: “דני, בכל פעם שאתה עולה על הפרקט, המדינה שלנו זוהרת מגאווה. אתה לא רק כוכב עבורנו בישראל, אתה מגן הדוד שלנו".

ברכה זו של ראש הממשלה נתניהו כאמור הוציאה רבים מדעתם, כאשר ברשתות החברתיות החלו פעילים פרו-ערבים לכתוב בגנותו של אבדיה והיו גם מי שהקצינו ופרסמו תמונה של אבדיה כשהוא לובש מדי צה"ל ומאשימים אותו כשותף ברצח עם.

ברשת תקשורת אוסטרלית פרסמו כתבה בגנותו של אבדיה ואושיות רשת פרו-ערביות הוסיפו כשכתבו כי "כל אחד שמקבל תמיכה מהשטן הקטן הזה הוא פסול". בחשבון האנטי-ישראלי "אנטיפה אולטראס", לו למעלה מ-220 אלף עוקבים, נכתב: "דני אבדיה צריך לדעת שהתמיכה שניתנת לו מאדם המבצע רצח עם תרדוף אותו כל חייו, ותלך אחריו כמו צל".

גם בטורקיה, שניתקה את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל בשל מלחמת 'התקומה', זעמו על הבחירה באבדיה, זאת בעיקר בשל העובדה כי הכוכב המקומי שלהם, אלפרן שנגון נותר במפתיע מחוץ לרשימת 14 המחליפים במשחק היוקרתי. עם זאת, במקרה זה המספרים מדברים בעד עצמם כאשר בעוד אבדיה קולע 25.5 נקודות, 7.2 ריבאונדים ו-6.7 אסיסטים, שנגון רושם העונה ממוצעים של 21 נקודות, 9.2 ריבאונדים ו-6.4 אסיסטים למשחק. הישראלי טוב יותר, בלי תחרות.