כתב כאן חדשות ליווה את שמואל (שמילי) יקטר, חייל חרדי בחטיבת "חשמונאים", שנמצא כיום בעיצומו של קורס מ"כים - לאחר מסע חיים לא שגרתי.

בעברו היה עריק במשך כמעט שלוש שנים, אך בעקבות אירועי 7 באוקטובר הוא הסגיר את עצמו והתעקש להפוך ללוחם קרבי, זאת לאחר שצפה במראות הקשים של הלוחמים שנפצעו ונפלו בקרבות.

יקטר גדל בחסידות קיצונית בבני ברק, עזב את הישיבה בגיל 18, שכר דירה ועבד בעבודות מזדמנות. במקביל, הפך לדמות מוכרת בעולם המדיה החרדי, בין היתר כמבקר מסעדות בתוכניות טלוויזיה.

יקטר מציין כי גם אם משפחתו והסביבה החרדית לא תמיד קיבלו את החלטתו, הוא רואה בה שליחות ומאמין שבעתיד יותר חרדים יבחרו לשרת בצה"ל.