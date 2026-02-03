את דרכה העונה במפעל גביע המדינה בכדורגל החלה מכבי חיפה ברגל ימין כשהתפוצצה על אחי נצרת מליגה א' והביסה אותה בתוצאה 8:1.

ברבע הגמר נזקקה לשער בדקה ה-91 בכדי לנצח את הפועל רעננה מהליגה הלאומית והערב (שלישי) מכבי חיפה התקשתה שוב מול קבוצה מהליגה הלאומית במשחקה במסגרת גביע המדינה בכדורגל.

היה זה כשחיפה אירחה יריבה נוספת מליגה נמוכה, הפעם בדמותה של מ.ס כפר קאסם.

חיפה שלאחרונה מציגה יכולת טובה, הייתה רחוקה הערב מלהציג יכולת שכזו אך מול הקבוצה הקטנה מכפר קאסם זה לגמרי הספיק.

שער של מיכאל אוחנה בדקה ה-23 בבעיטה יפייפה מהאוויר ובנגיעה אחת קירבה אותם לשלב הבא ובדקה ה-94 השלימה את העבודה עם שער שהיה שיתוף פעולה בין שני שחקני הרכש החדשים כשמנואל בנסון בישל לסדריק דון.

שחקניו של ברק בכר שהצהיר כי המטרה היא זכיה בגביע העונה, עושים את המוטל עליהם גם אם זה בקושי ומול יריבה שלא סיכנה ולו פעם אחת את שערה שלה, כשהם מנצחים את כפר קאסם בתוצאה 0:2 והופכים לראשונים שעולים אל מעמד חצי גמר גביע המדינה בכדורגל.