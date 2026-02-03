עמרי רוזנבליט ואחיו איתי קשת 12

בפרק של המירוץ למיליון ששודר הערב (שלישי) בקשת 12, נחשפו הצופים לסיפורו של עמרי רוזנבליט, קצין לוחם בסיירת צנחנים שנפצע קשה במהלך פעילות מבצעית בעזה.

עמרי מספר כי שירת כמפקד צוות לוחמים, וב-9 בפברואר נכנסו כוחות הצוות לתוך מבנה בקסבה של חאן-יונס. בתוך הבית התפוצץ מטען רב עוצמה. "הייתי מפורק", הוא מספר.

"כתף שמאל התרסקה לגמרי, מעל 100 רסיסים בכל הגוף, צד ימין עשוי מטיטניום. ולצערי, אני מאבד את הרגל השמאלית, שנקטעה ממש מעל הברך".

אחיו איתי, שצועד עמו יחד במירוץ, מתאר את הרגע הקשה שבו פגש אותו לראשונה בבית החולים. "זה היה רגע של הלם. הפנים שלו לא נראו כמו עמרי. יכולתי לזהות שזה הוא רק דרך העיניים", הוא מספר.

"רציתי להראות לו שהכול בסדר. נוזלת לי דמעה, ניגבתי אותה ולחצתי לו את היד - כי אני לא יכול לחבק אותו".