6. זו כמות הנקודות שקלעה הערב (שלישי) הפועל תל אביב ברבע הרביעי והמכריע במשחק היורוליג שלה מול הכוכב האדום בלגרד. כמות נקודות שמספרת את הסיפור כולו בהפועל תל אביב - משבר מנטלי ומקצועי, כזה שיכול כנראה להיעצר רק בזעזוע.

האדומים מת"א הגיעו אל המשחק הערב בסרביה אחרי ההדחה הכואבת מגביע המדינה בכדורסל, עם תקוות גדולות להצליח לעצור את כדור השלג ואת רצף ההפסדים בכל המסגרות, בדרך חזרה אל המקום הראשון בטבלת היורוליג.

ההתחלה בישרה טובות כאשר אולימפיאקוס הופתעה והפועל יכולה הייתה לנצל זאת בכדי לשוב אל המקום הראשון בטבלה. היא רק הייתה צריכה לנצח את הכוכב האדום באולמה הביתי המלא עד אפס מקום.

הפועל הייתה בעניינים לכל אורך המשחק, ולמרות שפיגרה במרבית השלבים הצליחה להישאר צמודה.

ברבע השלישי נדמה היה שמוליכת ליגת העל בכדורסל חוזרת לעצמה עם ריצת 11:2 שהפכה את התוצאה כשאל הרבע הרביעי והמכריע ירדה ביתרון השיא שלה הערב, יתרון בן 7 נקודות, עם 69:62.

אבל אז הגיע הרבע הרביעי, הרבע בו לאחרונה מתקשה הפועל עד מאוד ומתרסקת בכל פעם מחדש. הפעם אפילו שברה שיאים שליליים של עצמה כשקלעה 6 נקודות בלבד בכל 10 הדקות האחרונות של המשחק. זה נגמר עם הפסד שלישי ברציפות במפעל היורוליג היוקרתי, הפעם לכוכב האדום בלגרד בתוצאה 75:87 במסגרת המחזור ה-26.

אז נכון, הפועל נאלצה לשחק ללא הכוכב הגדול שלה אלייז'ה בראיינט הפצוע וללא תומר גינת שנפצע במשחק ההדחה מהגביע, כשגם מיצ'יץ' נפצע וירד בשלב מוקדם מהפרקט אליו לא שב. ועדיין, אפשר היה לעשות הרבה יותר. אולי עכשיו יגיע הזעזוע?