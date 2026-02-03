עודד קטש היה כפסע מפיטורים לאחר עונה שהחלה ברגל שמאל עם שלל הפסדים מביכים במפעל היורוליג היוקרתי.

ואז חזר הכדורסל האירופי לישראל והכל השתנה.

הערב (שלישי) נותרו קטש ומכבי מושלמים באולמם הביתי, היכל מנורה מבטחים שבתל אביב במסגרת מפעל היורוליג היוקרתי כשניצחו בתום דרמה גדולה את פרטיזן בלגרד במסגרת המחזור ה-26 של המפעל האירופי.

הצהובים מת"א הגיעו אל המשחק הערב כשהם יודעים כי הם חייבים ניצחון בכדי לשמור על הסיכוי להעפיל למרות הכל אל שלב הפליי-אין של המפעל היוקרתי, זאת כשהם ניצבים במקום ה-14 בטבלת היורוליג, מרחק ארבעה ניצחונות מהמקום העשירי המוביל אל השלב הבא.

למרות שחסרה שוב את כוכבה הגדול לוני ווקר, כמו גם את הקפטן ג'ון דיברתולומיאו והרכש החדש שבקושי הספיק לשחק, זאק הנקינס, עם הדחיפה של האוהדים הרבים שגדשו את היכל מנורה שבתל אביב, הצליחה מכבי לנצח את פרטיזן בלגרד החזקה בתום דרמה גדולה ועם סל ניצחון בשניה האחרונה.

מי שהובילו את מכבי לניצחון הערב היו איפה לונדברג הדני וג'ימי קלארק.

השניים פתחו את המשחק היטב ועם סדרת שלשות הצליחו לפתוח פער קטן שהחזיק מעמד עד לסיום הרבע הראשון שנגמר עם 22:27 לזכות מכבי. ברבע השני הסרבים שניצחו את הפועל ת"א, הפכו את התוצאה עם ריצת 11:0 ולהפסקה ירדו ביתרון מזערי בן 2 נקודות.

5 נקודות רצופות של קלארק עם פתיחת המחצית השניה, השאירה את מכבי בתמונה אך הסרבים לא אמרו נואש וירדו לרבע האחרון והמכריע ביתרון של 5 נקודות, 77:72.

הרבע הרביעי כמו המשחק כולו היה צמוד, הלחץ החל לתת את אותותיו ושתי הקבוצות לא הצליחו לקלוע סלים. אם זה לא מספיק, אז מכבי איבדה שחקן נוסף בשל פציעה כשטי-ג'יי ליף ירד לחדר ההלבשה בשל פציעה בכתפו ונאלצה להסתדר גם בלעדיו.

ערב קליעה יוצא מן הכלל של לונדברג וקלארק חיפו על חסרונותיהם של השחקנים הרבים במכבי, ולוח התוצאות הראה שיוויון 91:91. קלארק חטף, סחט עבירה בלתי ספורטיבית וקלע סל גדול שפתח פער קטן, 20 שניות לסיום המשחק אך פרטיזן לא ויתרה ולמרות החטאה שלה הצליחה להשוות בזכות שתי קליעות עונשין.

המילה האחרונה הייתה של ג'ימי קלארק. 4 שניות לסיום המשחק קיבל קלארק את הכדור, הטעה שחקן יריב וקלע סל גדול עם הישמע הבאזר לסיום המשחק. היה זה סל שקבע לא רק ניצחון דרמטי למכבי ת"א, אלא גם היה סל שקבע שיא אישי של קלארק בכמות נקודות במשחק יורוליג.

מכבי מנצחת בתוצאה 93:95, אחרי עוד דרמה בייתית, אך כזו ששוב מסתיימת בניצחון ביתי, ניצחון חמישי העונה בתל אביב, כזה שמשאיר את חלום ההעפלה לשלב הבא בחיים.