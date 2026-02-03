רביב דרוקר על יהודה ושומרון חדשות 13

העיתונאי רביב דרוקר פתח את תוכניתו בחדשות 13 במונולוג המוקדש לשינוי המדיניות הדרמטי ביהודה ושומרון.

לדברי דרוקר, מינוי האלוף אבי בלוט לתפקיד מפקד פיקוד המרכז, שהיה "חלומם הגדול של המתנחלים", התברר כמהלך ששינה את פני השטח באופן מוחלט.

דרוקר ציין כי תחת הפיקוד הנוכחי, נרשם שיתוף פעולה בין צה"ל לבין מקימי חוות ונקודות התיישבות חדשות. על פי דבריו, צה"ל מאשר פריצת דרכים לאותם מאחזים, ובפועל אין כמעט פינויים של בנייה חדשה בשטח.

הוא תלה זאת בעובדה שהמנהל האזרחי כפוף כעת לשר בצלאל סמוטריץ', מה שמייצר גיבוי מלא למהלכים אלו.

בדבריו מתח דרוקר ביקורת על היעדר האכיפה נגד תושבים יהודים אלימים ביהודה ושומרון, אך למעשה תיאר מציאות של גיבוי מערכתי: הוא טען כי כמעט ולא מוגשים כתבי אישום בגין אירועי חיכוך, בשל העובדה ש"אין משטרה".

הוא ציין כי אין שימוש בכלי של מעצרים מנהליים נגד יהודים, שכן "אין שר ביטחון" שמעוניין לחתום על צווים כאלו.

לסיכום, דרוקר תהה בציניות לגבי הציפייה ששינוי בספרי הלימוד הפלסטיניים הוא שיפתור את בעיית השנאה, "אם רק נשנה את ספרי הלימוד הפלסטיניים - הם יפסיקו לשנוא אותנו. בטוח".