משרד הבריאות של העיר ניו יורק פרסם נתונים המשקפים את ההשפעה הדמוגרפית של הקהילה החרדית על פני העיר.

על פי נתוני "הסטטיסטיקה החיונית" לשנת 2023, שכונת בורו פארק מחזיקה בשיעור הילודה הגבוה ביותר בכל ניו יורק - 24.1 תינוקות לכל 1,000 תושבים.

וויליאמסבורג (הכוללת גם את גרינפוינט) מדורגת במקום השני עם 16.9 לכל 1,000 תושבים.

גם בתחום תוחלת החיים בולטות השכונות החרדיות: בורו פארק מדורגת במקום השני בברוקלין עם תוחלת חיים של 85.2 שנים, ווויליאמסבורג במקום הרביעי עם 84.8 שנים.

בשנת 2024 נולדו 65,222 תינוקות בבתי החולים בעיר. מתוך עשרת השמות הפופולריים ביותר לבנים, השם "נח" מוביל את הרשימה, כאשר גם "דוד", "יעקב" ו"יוסף" נמצאים בעשירייה הפותחת.

לבנות, השם "לאה" מדורג במקום הרביעי, והשם "אסתר" חזר למקום העשירי לאחר שנפל מהרשימה בשנה שעברה.