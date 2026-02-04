הרב זמיר איסייב, רבה של הקהילה הספרדית באזרבייג'ן, ביקר אתמול בכנסת במסגרת ביקור רשמי.

במהלך הביקור נפגש עם חברי כנסת והעביר מסר מנשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב.

"הנשיא מבקש להודות לכם על התמיכה. אזרבייג'ן היא בת ברית איתנה שעומדת לצד ישראל והעם היהודי ללא תנאי", אמר הרב איסייב לנוכחים. "העם האזרבייג'ני מכבד את היהודים מזה דורות וכך זה יישאר".

בין המשתתפים בפגישות: השר לשעבר יואב בן צור, סגני השר לשעבר אורי מקלב ומשה אבוטבול, וחברי הכנסת משה גפני, אבי מעוז, יוסף טייב ויונתן משריקי.

הרב איסייב התייחס לסיכול חוליית טרור שתכננה לפגוע בשגרירות ישראל בבאקו כדוגמה למחויבות הביטחונית של אזרבייג'ן. לדבריו, 69 אלף ישראלים ביקרו במדינה בשנה האחרונה.

"בזמן שבאירופה ישראלים נדרשים להצניע סממנים מזהים, בבאקו הכיפה והשפה העברית הן חלק טבעי ומכובד מהנוף הציבורי", אמר.

הוא סקר בהרחבה את תולדות הישוב היהודי באזרבייג'ן שמנה בשיאו עשות אלפי יהודים ומוסדות התורה בתי הספר ובתי הכנסת כיום.

הדברים מגיעים כהמשך ישיר לפגישה שנערכה רק לפני כשבועיים בפסגת דאבוס בין הנשיא הרצוג לנשיא אלייב.

באותו מפגש התייחס אלייב להזדמנויות להרחבת שיתוף הפעולה הכלכלי והביטחוני, ברית שמקבלת משנה תוקף עם חזרת דוקטרינת טראמפ לקדמת הבמה. בשיחות בכנסת עלה הקשר ליוזמת מועצת השלום האמריקאית, שרואה בבאקו ציר מרכזי לבלימת האיומים מצד טהרן.

הרב איסייב שיתף את הח"כים גם בגיבוי לו זוכה אזרבייג'ן מהנהגת יהדות ארה"ב, שרואה בה מודל למדינה מוסלמית שנלחמת בטרור ובאנטישמיות בנחישות. "בצד המעשי, הידידות הזו מוכיחה את עצמה במבחני ביטחון יומיומיים", אמר.

איסייב ביקר בוושינגטון בסוף שנת 2025 כחבר במשלחת פרלמנטרית מבאקו.

ח"כ יואב בן צור אמר לאחר המפגש: "הקשר עם אזרבייג'ן הוא נכס אסטרטגי. בעולם של חוסר יציבות, מצאנו שותפת אמת שמוכיחה יום יום שככה נוהגים אחים, בעמידה איתנה זה לצד זה".