לאחר פרסומים לפיהם האדמו"ר מבעלזא היה שותף לניסוח פקודות המטכ"ל החדשות לשירות חרדים בצה"ל, גורמים בחסידות יצאו אמש בהכחשות גורפות וטענו כי לרבי לא היה כל מעורבות בעניין.

"לאדמו"ר או לאנשיו לא היה קשר לסוגיה מעולם", הבהירו בחסידות. "כל הפרסומים בנושא הם שקריים".

הגורמים ששוחחו עם ערוץ 7 הוסיפו וטענו כי "בניגוד לכל כללי האתיקה והעיתונות, הכתבים שפרסמו את הדברים לא פנו לאף גורם בחסידות לקבלת תגובה".

ההכחשה מגיעה בעקבות דיווח של העיתונאי יואלי ברים, לפיו האדמו"ר מבעלזא והאדמו"ר מקרלין השתתפו בניסוח הכללים הדתיים שנכנסו לפקודות המטכ"ל, נטלו חלק בשיח מול צה"ל, שלחו נציגים מטעמם לפגישות ואישרו את סעיפי הפקודות.

בערוץ i24NEWS פורסם במקביל כי בוועדה שתפקח על המסלולים החרדים בצה"ל יהיו חברים גם נציגים של האדמו"רים מבעלזא ומקרלין, הנמנים על דייני החסידויות.

הרמטכ"ל חתם אתמול על פקודות המטכ"ל לשירות החרדי, שיעגנו את השירות ביחידות צה"ל השונות. עד כה הייתה מדיניות השירות של בני הציבור החרדי מדיניות פנימית של אכ"א בלבד, וכעת היא מועלית לדרג של פקודת מטכ"ל מחייבת.

הפקודה מפרטת זכויות להן זכאים חיילים חרדים, ובהן זמני תפילות, כשרות מהודרת, והצהרת אמונים כחלופה לשבועה. במסגרת הפקודות יוקמו שלושה מסלולי שירות מותאמים: מסלול שבו החיילים משובצים בצוות מגדרי; מסלול "חרב" שבו כלל המסגרת מגדרית והמפקדים הלוחמים יהיו ככלל חיילים המקיימים אורח חיים חרדי או דתי; ומסלול "דוד" שבו כלל המשרתים ביחידה מקיימים אורח חיים דתי.

כדי להתקבל למסלולים החרדים, כל מתגייס יעבור מבחן שבו עליו להוכיח כי הוא שומר על אורח חיים חרדי, ואפשר יהיה להדיח את מי שלא מקיים אורח חיים כזה.

בנוסף, חיילים חרדים יוכלו לקבל אישור לצאת מהבסיס ואליו ללא מדים בתנאי שיספקו נימוק מוצדק.