ראש העיר אשקלון תומר גלאם הוא ראש העיר שנעצר מוקדם יותר השבוע ונחקר בחשד לשחיתות. כך הותר הבוקר (רביעי) לפרסום. יחד עמו נעצרו גם בכירים בעירייה ואנשי עסקים.

לפי החשד, תרומות שניתנו לעירייה מגורמים בארץ ובחו"ל - במטרה לסייע לרווחת התושבים בעקבות הלחימה בעזה ומבצע "עם כלביא" באיראן - הועברו לקרן קהילתית, ומשם נוצלו לכאורה על ידי גלאם ומקורביו לצרכים פרטיים. גלאם עוכב לחקירה ביום שני בבוקר בעת ששהה באילת.

עוד נטען כי התרומות שימשו לרכישת שירותים פיקטיביים מאנשי עסקים, שהגישו חשבוניות וקיבלו תשלומים מהקרן, כאשר חלק מהסכומים הועברו חזרה לראש העיר ולמקורביו - במזומן או בטובות הנאה אחרות.

גלאם נעצר דקות לאחר שנאם בכנס ואמר, "אימא שלי לימדה אותי לא למעול בכספי ציבור".

עו"ד ויקטור אוזן ואסתר בר-ציון, שמייצגים את ראש העיר ורעייתו, מסרו שלשום: "מדובר באדם ישר דרך, ערכי ונקי כפיים אשר עוכב, מסר גרסה מלאה ויעשה הכול על מנת להוכיח למשטרה כי אין לו דבר וחצי דבר מהחשדות שיוחסו לו, כנראה בשגגה. המדובר בראש עיר העובד ימים ולילות למען העיר, דואג לשלום התושבים ולרווחתם וברור לנו כי תוך מספר ימי חקירה יבינו הנוגעים בדבר, כי אין כל דופי בהתנהלותו של ראש העיר".