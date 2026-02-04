שוב הפרה חמורה של הפסקת האש. קצין צה"ל (במיל') נפצע הלילה (רביעי) באורח קשה מאש של מחבלים במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

ההיתקלות התרחשה במהלך פעילות מבצעית של כוחות חטיבת אלכסנדרוני בשכונת דארג' תופאח.

סמוך לבית הקברות בו אותרה גופתו של רן גואילי הי"ד הפתיעו מחבלים את הלוחמים ופתחו לעברם באש ממנה נפגע הקצין. מדובר באזור שעדיין קיימים בו מבנים שטרם פוצצו על ידי הכוחות.

מיד לאחר התקרית השיבו כוחות צה"ל באש. טנקים ירו לעבר מקורות הירי ובמקביל בוצעו תקיפות אוויריות במרחב.

בצה"ל ציינו כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש.