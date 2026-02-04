לרגל יום הסרטן הבינלאומי פרסם הבוקר (רביעי) משרד הבריאות את המלצות הוועדה לבחינת תכנון שירותי האונקולוגיה בישראל.

מהדוח עולה תמונת מצב מדאיגה של מחסור חמור בכוח אדם, עומס הולך וגובר על הצוותים הרפואיים ופערים משמעותיים בין המרכז לפריפריה.

על פי נתוני המשרד, מדי שנה מאובחנים בישראל כ־30 אלף חולי סרטן חדשים. נכון לשנת 2021 חיים בישראל 98,813 בני אדם המתמודדים עם המחלה. היקף הפעילות במערכת האונקולוגית ממחיש את הלחץ המתמשך: בשנת 2023 נרשמו קרוב ל־700 אלף ביקורי מרפאה וכ־196 אלף ביקורי אשפוז יום.

הדוח מצביע על מחסור כולל של 33.5% בכוח האדם הנדרש בתחום האונקולוגיה, הכולל רופאים ואחיות. בנוסף, קיים מחסור של 35.6% במכוני האונקולוגיה הרפואית ושל 23.7% במכוני הקרינה, נתונים המעידים על פער נרחב בין הצרכים של החולים לבין היכולת של המערכת לספק מענה סדיר וזמין.

המגמה החריפה ביותר נוגעת ליחס בין מספר הרופאים למטופלים. בעוד שבשנת 2005 עמד היחס על רופא אחד לכל 216 מטופלים, בשנת 2019 כבר טיפל רופא אחד ב־547 מטופלים בממוצע - עלייה של פי 2.5 בעומס, עם השלכות ישירות על זמני ההמתנה, איכות הטיפול ושחיקת הצוותים.

הדוח מדגיש גם פערים אזוריים חדים: 36% מתושבי מחוז הדרום נאלצים לקבל טיפול אונקולוגי מחוץ למחוז מגוריהם. כך גם 18% מתושבי חיפה ו־12% מתושבי הצפון, כאשר מרבית החולים פונים למכונים במחוזות תל אביב, המרכז וירושלים. העומס והשחיקה מקשים במיוחד על פיתוח עתודה ניהולית בפריפריה, שם חסרים מנהלים קבועים - מצב המשפיע ישירות על תפקוד המכונים.

חברי הוועדה המליצו על תוספת תקנים לאחיות, פיזיותרפיסטים, עובדים סוציאליים וקלינאי תקשורת, כחלק מחיזוק המעטפת הטיפולית. עוד הודגש כי טיפול אונקולוגי חייב להינתן אך ורק על ידי אונקולוג מומחה או מתמחה בפיקוח הדוק, לצד המלצה להסדיר מסלולי התמקצעות חדשים לרופאים, במטרה להתמודד עם המחסור בכוח אדם ולשפר את איכות הטיפול בחולי הסרטן בישראל.