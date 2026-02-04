גורם באחד הפלגים בתימן הנאבקים בחות'ים מסר לממשל האמריקני מידע מודיעיני על היערכות מבצעית לחידוש תקיפות נגד כלי שיט אמריקניים בים האדום ובים הערבי, במקרה של תקיפה אמריקנית ישירה בשטח איראן, כך פורסם בכאן רשת ב'.

לפי אותו גורם תימני, הועבר לוושינגטון מידע על הזזת נכסים צבאיים של החות'ים, בהם מחסני טילים וכטב"מים, כהכנה לשיגור אפשרי לעבר יעדים אמריקניים.

עוד דווח כי מתקיימים דיונים אינטנסיביים בדרג הצבאי של הארגון, כחלק מהיערכות מחודשת לפגיעה בנתיבי הסחר הבינלאומיים.

החות'ים נמנעו מתקיפת כלי שיט אמריקניים מאז חודש מאי האחרון, אז הושג הסכם בינם לבין ממשל דונלד טראמפ, בתיווך עומאן, לאחר כחודשיים של תקיפות אמריקניות נרחבות נגד יעדי הארגון בתימן.

עם זאת, גורמי הערכה סבורים כי פעולה צבאית אמריקנית ישירה נגד איראן תוביל בסבירות גבוהה לחידוש התקיפות החות'יות בים האדום ובים הערבי.