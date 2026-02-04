מחקר חדש של מרכז טאוב ומכון KI, שפורסם היום, מעלה כי ילדים בשכונות חרדיות מקבלים זכאות לקצבת אוטיזם בגיל ממוצע של 4.7 שנים - פער של כשנתיים לעומת ילדים בשכונות לא חרדיות.

מהנתונים עולה שונות משמעותית בגיל האבחון בין מגזרים ואזורי מגורים.

עוד מצביע המחקר כי בחברה הערבית ובשכונות ממעמד חברתי כלכלי נמוך קיים כשל אחר: ילדים רבים המצויים בסיכון גבוה כלל אינם נכנסים למערך האבחון ונותרים מחוץ למערכת, חרף חשיפה גבוהה לגורמי סיכון.

לפי הנתונים, שיעור האבחנות בישראל זינק פי 20 בתוך שני עשורים - מ-1 לכל אלף ילדים בשנת 2005 לכ-20 לכל אלף בשנת 2025 - אך העלייה אינה שוויונית, והפערים בנגישות לשירותים נותרו בעינם.