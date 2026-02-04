לבנות אישיות, לא רק תלמיד: הדרך ללב הנער

דורנו דור נפלא, אך גם מלא באתגרים, כיצד ניתן לחנך לגודל? למשמעות? ליראת ה' אמיתית? כיצד לרתום את כוחות החיים של הנער ללימוד התורה ולעבודת ה'?

שאלה זו ניצבת בפני הורים רבים בעת הזו, תלמידי כיתות ח' מגיעים לצומת משמעותית בחייהם - איפה ללמוד בשנה הבאה?

בישיבה התורנית - תיכונית "נתיבות יוסף" שבמצפה יריחו, שהוקמה לפני למעלה משלושים שנה על ידי הרב שבתי סבתו, נדמה כי הצליחו "לפצח את השיטה" המחברת את אש הנעורים לעולם של עמל תורה ובניין מידות.

אש הנעורים זקוקה למטרה: חיבור דרך הלב

הבסיס לשיטת הלימוד הייחודית בישיבה הוא ההבנה ש"אש הנעורים זקוקה למטרה", ראש הישיבה הרב שבתי סבתו מסביר כי הישיבה מציבה יעד לימודי גדול ומרומם של לימודי בקיאות נרחבים, התלמידים לומדים בין דף לשני דפים ביום עם פירוש רש"י, וחוזרים עליהם מספר פעמים, מה שיוצר תחושת הישג ושמחה בלימוד.

צילום: ישיבת מצפה יריחו

כדי לפתוח את שערי הלב, הלימוד בכיתה ט' אינו מתחיל בפלפולים סבוכים, אלא במסכתות רוויות באגדה ואמונה, כמו מסכת ברכות: "כשבחור בן 15 פוגש את שאגתו של הקב"ה בלילה כהזדהות עם סבלו של עם ישראל... זה פותח שערים אל הלב גם לכל ההסתעפויות ההלכתיות שיבואו אחר כך", אומר הרב סבתו.

בכיתה י"ב, במקביל לשיעורי הבקיאות התלמידים זוכים גם לשיעורי עיון מעמיקים כהכנה לישיבות הגבוהות וישיבות ההסדר, תוך חיפוש נקודת חיבור רלוונטית לחיים בכל דף גמרא.

חליפה אישית לכל תלמיד לצד המצוינות התורנית, הישיבה דוגלת בתפיסת "החליפה האישית". סגן ראש הישיבה, הרב חמי באב"ד, מדגיש כי המפתח טמון ביחס האישי וביכולת לראות את הכוחות המיוחדים של כל נער. הקשר הבלתי אמצעי נבנה לא רק בכיתה, אלא גם בשבתות ישיבה בהן התלמידים מתארחים בבתי הרמי"ם, דבר המעמיק את הקשר והחיבור. כחלק מתפיסה זו - מתקיימות ישיבות צוות פרטניות על כל תלמיד ותלמיד, במטרה לבנות לו "חליפה חינוכית" מדויקת שתקדם אותו ותעצים את כוחותיו והכל מתוך יחס חם וליווי אישי.

צילום: ישיבת מצפה יריחו

מצוינות ללא פשרות: שילוב של קודש וחול

הישיבה מעודדת מצוינות גם בלימודי התיכון, מגוון רמות לימוד של מתמטיקה ואנגלית, ובנוסף אפשרות לבחור בין מגמות ריאליות כמו פיזיקה, אלקטרוניקה ומחשבים (ברמה של 5 יחידות) לבין מגמות הומניות כגון ספרות והיסטוריה, הכל מתוך התאמה לנפשו של התלמיד.

עולם עשיר של עשייה: מעבר לכותלי בית המדרש

חיי הפנימייה בישיבת "נתיבות יוסף" הם חלק בלתי נפרד מבניין האישיות. לצד תוכנית הלימודים המושקעת, הישיבה מאמינה שחינוך שלם עובר דרך מתן ביטוי לעולמו הפנימי של התלמיד. לשם כך, הישיבה משקיעה בהעצמת כישרונות מגוונים: החל מחדר מוזיקה מאובזר עם הרכבים מוזקלים של השכבות השונות, ועד עידוד וליווי של תלמידים המשמשים כמדריכים בתנועות הנוער, מתוך הבנה שפיתוח המנהיגות והיצירתיות בונה אישיות חזקה ואיתנה, מתוך תפיסה זו תלמידי הישיבה לוקחים חלק פעיל בהוואי החברתי לאורך השנה ומובילים בעצמם פרוייקטים רבים, ברמה הכיתתית השכבתית והישיבתית מה שמצמיח ונותן ביטוי לכשרונותיהם הרבים.

החזון: "למען עמו באהבה" בכל תחומי החיים

צילום: ישיבת מצפה יריחו

חזון הישיבה הוא להעמיד תלמידי חכמים בני תורה ועובדי ה', בעלי מידות טובות, אוהבי עם ישראל וארץ ישראל, חלוצים הפועלים למען תקומת ישראל בארצו בדרך לגאולה השלמה. עולם הפנימייה העשיר, בשילוב לימודי חול ברמה גבוהה ומגמות טכנולוגיות, מתוך עולם של בית מדרש רציני ועבודת ה' מרוממת - מצמיחים בוגרים שמובילים היום בכל מרכזי העשייה בישראל - ברבנות, בצבא ובהייטק - מתוך תחושת שליחות של "למען עמו באהבה".

בימים אלו נערכים בישיבה לקבלת התלמידים לקראת שנת הלימודים הבאה. זו ההזדמנות להצטרף למשפחה שבונה קומה רוחנית ואישית איתנה. ימי הבחינות בעיצומם. מהרו להירשם!