בשורה גדולה לתושבי גוש עציון והסביבה: שמונה חודשים לפני המועד המתוכנן. נפתח לתנועה החלק הראשון והמרכזי של כביש 60, בקטע המרכזי, המחבר בין גוש עציון לירושלים, וכבר נרשמה הקלה משמעותית בעומסי התנועה באזור.

הפרויקט, המבוצע על ידי משרד התחבורה, באמצעות חברת מוריה, מתקדם בקצב מהיר ואף מקדים את לוחות הזמנים שנקבעו, כאשר במהלך השבועיים הקרובים צפויים להיפתח מקטעים נוספים שיביאו לשיפור נוסף בזרימת התנועה ובבטיחות הנסיעה.

כביש 60, המשמש עורק תחבורה מרכזי ורגיש בכניסה וביציאה מירושלים, עובר במסגרת הפרויקט שדרוג מקיף והופך מכביש חד נתיבי לכל כיוון לכביש דו מסלולי, בעל שני נתיבים לכל כיוון. השדרוג נועד לתת מענה לגידול בהיקפי התנועה, לשפר את הבטיחות ולצמצם משמעותית את זמני הנסיעה באזור.

צילום: ארנון בוסאני, באדיבות חברת מוריה

בשלב זה הושלם ונפתח לתנועה המקטע שבין חוסאן לצומת השיירות, שנפתח עם שני נתיבים לכל כיוון. פתיחת מקטע זה כבר מביאה לשיפור ניכר בזרימת התנועה, להפחתת עומסים ולהעלאת רמת הבטיחות בציר. יתר מקטעי הפרויקט צפויים להיפתח בהדרגה במהלך השבועיים הקרובים.

בהמשך השנה צפוי להיפתח המחלף באזור צומת השיירות, לרבות המעברים התת קרקעיים, מהלך שישלים את השדרוג התחבורתי בציר ויאפשר רציפות תנועה מלאה, נוחה ובטוחה יותר. עם השלמת העבודות ייהנו תושבי גוש עציון והסביבה, ובהם תושבי אפרת, קרית ארבע והיישובים הסמוכים, מכביש מתקדם ובטוח יותר, המותאם לצרכים התחבורתיים של האזור ולחיבור איכותי ומהיר לירושלים.

שרת התחבורה מירי רגב מסרה: "כביש 60 הוא ציר חיים מרכזי לתושבי גוש עציון, יהודה וירושלים. פתיחת המקטע הראשון והקדמת לוחות הזמנים משקפים את הצלחת המדיניות שמוביל משרדנו: קידום פרויקטים תחבורתיים במהירות, שיפור הבטיחות והקלת העומס על חיי היום-יום של האזרחים. נמשיך להשקיע בתשתיות שמהן נהנים כל תושבי הארץ, תוך חיזוק ההתיישבות והפריפריה והקלה בדרכים אל המרכז".

מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן הוסיף: "ההתקדמות המהירה בפרויקט כביש 60 והפתיחה המוקדמת של מקטעים מרכזיים משקפות ניהול מקצועי ותיאום הדוק בין כלל הגורמים. מדובר בפרויקט מורכב בעל חשיבות לאומית, שמביא כבר כעת תועלת ממשית לציבור וימשיך לשפר את רמת השירות, הבטיחות והנגישות באזור כולו".