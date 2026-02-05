ביום שלישי, ז' באדר, יתקיים במודיעין כנס ראשון מסוגו המיועד לרבנים העוסקים בעריכת חופות.

הוועידה, שמתקיימת באולם "האחוזה", מאורגנת על ידי המרכז התורני "למען ילמדו" ותאגד מאות רבנים מכל רחבי הארץ.

הכנס נולד בעקבות התחזקות הקשר בין רבנים המשרתים במערך המילואים לבין חיילים צעירים מכלל גווני החברה הישראלית, אשר בעקבות הלחימה האחרונה החלו לפנות אליהם בבקשה לערוך עבורם חופות כדת משה וישראל.

באירוע צפויים להשתתף הרבנים הראשיים לישראל - הרב קלמן בר, הראשון לציון הרב דוד יוסף והרב שמואל אליהו - אשר יישאו דברים בפני הרבנים. לצידם ישתתפו גם חברי מועצת הרבנות הראשית ובכירי המשרד לשירותי דת.

במוקד יום העיון יישא דברים הדיין הרב זרביב, המשרת בעצמו במילואים וליווה מקרוב לוחמים רבים. לדבריו, "נוצר מומנטום ייחודי של חיבור עמוק בין עולמה של תורה לבין רוח הקרב והשליחות. הרבנים נושאים באחריות להוביל את הזוגות לבניית בית בקדושה וטהרה".

את הכנס תנחה העיתונאי ידידיה מאיר. במהלך היום ייערך מושב "בירור הלכה" בהשתתפות רבני ערים, וכן פאנל תחת הכותרת "דע מה שתשיב", שיעסוק בדרכים להפוך את טקס החופה למעמד משמעותי ובעל חיבור ערכי ויהודי.

בנוסף לתכנים המקצועיים, יוצגו במהלך היום מסלולי הכשרה ייעודיים לרבנים המעוניינים להיכנס לתחום עריכת החופות, לצד כלים להסמכה מותאמת.

בשיא האירוע תושק קרן "תכלת" - מערך מענקים ומלגות שמטרתו לחזק את פעילות הרבנים בתחום החופות, מתוך רצון להעצים את מעמד החופה ולהבטיח חוויה יהודית מרוממת לכל זוג בישראל.

