נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה והתעשייה הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בסך של כ־157 אלף שקלים.

התביעה הופנתה נגד המעבדה האוניברסיטאית לתחבורה, בטענה לאפליה מגדרית והורית וכן לפגיעה בזכויות עובדת לאחר חופשת לידה.

לפי כתב התביעה, שהוגש על ידי עו"ד מיראל נח'ול, נציבה אזורית תל אביב והמרכז, העובדת הועסקה בתפקיד הנדסאית בודקת והייתה האישה היחידה בתפקידה. למרות שוותק, ניסיון וביצוע עבודה זהה לעמיתיה הגברים, שכרה נותר נמוך מהם באופן עקבי, והפערים הגיעו לעד 2,000 שקלים בחודש.

העובדת פנתה שוב ושוב בבקשה להשוואת שכר, אך נענתה בשלילה - גם בתקופת הריונה. לאחר שפנתה להנהלת החברה בעניין, חלה החמרה ביחס כלפיה והיא נאלצה להתפטר.

בדיקה של הנציבות העלתה כי המעסיקה לא הצליחה להציג הסבר ענייני לפערי השכר, וטענותיה בדבר "פערים מזעריים" שנובעים מ"כוחות השוק" לא התקבלו. החברה אף לא הכחישה את עצם קיום הפערים.

עו"ד פיראס פראג', הנציב הארצי לשוויון הזדמנויות בעבודה, הדגיש כי "אפליית נשים בעבודה, אינה רק עוול חברתי, אלא כשל ניהולי וכלכלי. במשק הזקוק לידיים מקצועיות, פגיעה בעובדות מיומנות בשל מגדר או הורות פוגעת בפריון, בצמיחה ובחוסן הכלכלי. נציבות שוויון הזדמנויות פועלת בהסברה, ליווי ותמרוץ מעסיקים, אך לצד זאת, נמשיך להחמיר את האכיפה. מעסיקים שיבחרו להתעלם מהחוק, יישאו בהשלכות המשפטיות".

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה מדגישה כי היא ממשיכה לפעול למיגור אפליה ולקידום שוויון אמיתי בשוק העבודה, הן באמצעות הסברה וייעוץ והן באכיפה משפטית.