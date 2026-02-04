בפרק של הפודקאסט "כה גיירו רבותינו" של ישיבת הר ברכה עוסקים הרב מאור קיים והרב אבישי לקס באחת הדמויות המרכזיות ביותר בתולדות הגיור בעת החדשה: הרב בן־ציון מאיר חי עוזיאל, הראשון לציון והרב הראשי הספרדי הראשון של מדינת ישראל.

הפרק בוחן לעומק את שיטתו של הרב עוזיאל בדיני גיור:

האם קיימת מצווה לגייר גם כאשר ברור שהמתגייר לא ישמור אורח חיים דתי מלא? מה ההבדל בין קבלת מצוות לבין שמירת מצוות בפועל? ומה המשמעות של להיות יהודי כאשר אדם לא ישמור מצוות בפועל?

דרך תשובותיו של הרב עוזיאל, מן התקופה שקדמה להקמת המדינה ועד שנותיה הראשונות, נחשפת תפיסה הלכתית רחבה ומקיפה: גיור בנות זוג וזרע ישראל כמדיניות לאומית, הנובעת מאחריות עמוקה לגורל עם ישראל בארץ ישראל, ולא רק פסיקה למקרה פרטי זה או אחר. למרות הגישה של עזרא ונחמיה בימי שיבת ציון, בתקופה של בניין הארץ וקיבוץ גלויות, כשהזהות היהודית מתגברת הרב עוזיאל הציג גישה הלכתית אמיצה: "מצווה לגייר". הוא ראה בקירוב רחוקים ובמניעת התבוללות ערך עליון, גם במחיר של גיור שאינו כולל שמירת מצוות מלאה ברגע הגיור.

בפרק דנים גם בביקורות שהופנו כלפי שיטתו של הרב עוזיאל, ובטענות השגויות שיוחסו לו, ובקווים האדומים שהוא עצמו הציב לגיור.