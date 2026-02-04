שר המורשת עמיחי אליהו חשף במהלך כנס מנהלי המגזר הדתי של משרד אשחר&more באילת כי גם במשרדו מתקיימות לטענתו פעולות של "דיפ סטייט", במסגרתו מסכלים פקידים את מדיניות השרים.

"הדיפ סטייט קיים אפילו במשרדים כמו שלנו", אמר השר אליהו מול מאות בכירי המגזר הדתי-לאומי. "אם הממשלה תקצבה מוזיאון להתיישבות ב-14 מיליון ש"ח והם הוסטו ע"י פקיד לדברים אחרים, אז אפילו במשרד המורשת יש דיפ סטייט".

לראיה הביא השר דוגמה נוספת: "תקציבים שהיו אמורים להביא לפרסום כל הסיפורים, לא רק של מפא"י ובן גוריון, לא עושים זאת. אם אנחנו מגלים שמכון ז'בוטינסקי מתוקצב ב-100 אלף ₪ ומוזיאון הפלמ"ח בלמעלה מ-70 מיליון ₪, למרות החלטות כאלה ואחרות, אז יש כאן בעיה במערכת שאנחנו צריכים לתקן".

בדבריו תיאר השר את הרוח של מדינת ישראל: "הקמנו מדינה, והיא שטה כמו סירת מפרש. יש הטוענים שהיא אוניית מנוע, ושאם רק תיתן לה דלק - כלכלה טובה, צבא חכם וטכנולוגיה - האונייה תמשיך לשוט. אבל לפני שנתיים הבנו שמדינת ישראל היא לא אוניית מנוע, היא חייבת רוח בשביל להתקדם קדימה. ואם אין רוח האונייה הזאת תתבלבל, תטבע, תיכנס לתוך סערות ולא תמשיך קדימה".

בתור שר המורשת, הסביר כי "הרוח שלנו היא נטועה בשורשים של העבר, השורשים האלה יכולים להיות של בן גוריון ושל ז'בוטינסקי, וזה חייב להיות מחובר לדוד המלך ולשילה הקדומה. הרוח שלנו היא זו שדוחפת, ויש הרבה על הכתפיים של הציבור הדתי לאומי. השאלה היא מה החזון שלנו להמשך? לא רק איך אנחנו מסדרים עכשיו את הבעיות הקטנות, אלא על איזה חזון אנחנו צריכים לחשוב להמשך, כדי שלא נגלה שהקמנו מדינה - אבל אנשים לא יודעים בשביל מה".

בסוף דבריו התייחס השר לבחירות הבאות: "בע"ה אנחנו נצמח גם בבחירות הבאות, אנחנו הולכים לגדול הרבה יותר. הרצון של הציבור בישראל להתקרב ללאומיות, לשייכות, לדת, לקדוש ברוך הוא - גדול. פעם וינטר אמר שמע ישראל - זרקו אותו, היום אם לא אומרים שמע ישראל זורקים אותך החוצה".

לסיכום פנה השר אליהו למנהלי המגזר הדתי שנכחו בכנס: "יש לכם שליחות להיות טובים יותר, להיות מצוינים יותר. ללמוד אנגלית, ללמוד שפות. יש לנו מסר בינלאומי. בכל מקום שאני מסתובב יש צמא גדול.. יש לנו שליחות גדולה וזו גאווה גדולה להיות יחד איתכם".

הכנס, שמתקיים זו השנה ה-15, עוסק השנה בבניית החוסן הלאומי. בהמשך צפויים להשתתף בו שרים, ח"כים ואישי ציבור נוספים, לצד פאנלים ופרסי חוסן לגופים שפעלו בזמן המלחמה.

שמעון אבוטבול וחנניה ריצ'מן ממשרד אשחר&more מסרו: "אנחנו גאים לארח זו השנה ה-15 את בכירי המגזר הדתי לאומי, המגזר אשר זכה להיות ממובילי המדינה לכנס עמוס תוכן איכותי. זכינו להיות חלק מהמגזר שהכי תורם והכי נותן, הכנס הוא המנוע של מובילי ובכירי המגזר, שלושה ימים שמנהלי המוסדות, בכירי המשק, ראשי ומנהלי הארגונים, הגרעינים והעמותות, בכירי הממשל ועוד כולם יחד, מקבלים תוכן מעמיק, לצד דיונים על אתגרי התקופה והשאלות שמלוות את כולנו בימים מאתגרים אלו. הכל באווירה טובה, עם הופעות איכותיות ומרצים ומרצות מהשורה הראשונה, מפגשי נטוורקינג משמעותיים, שמאפשרים מגוון הזדמנויות לצמיחה ולגדילה דווקא בעת הזו".