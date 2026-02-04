עשרות ראשי ישיבות, רבנים ומחנכים התכנסו השבוע לדיון חירום, בעקבות כוונת הצבא לקדם פיילוט לשילוב נשים במערך המתמרן של חיל השריון.

בכינוס השתתפו בין היתר הרב חננאל אתרוג, ראש ישיבת שבי חברון, הרב רעי פרץ ראש מכינת עצמונה, הרב קובי דביר מישיבת מצפה רמון, הרב דוד פנדל ראש ישיבת שדרות, הרב יהושע ואן דיק, ראש ישיבת איתמר, ר"מים בישיבות מצפה רמון, דימונה, שדרות, נוף הגליל, קריית שמונה ומכינת קשת.

במהלך הדיון הוצגו עדויות של חיילים דתיים מחיל ההנדסה שלחמו בעזה, שטענו כי הוצמדו אליהם פרמדיקיות ולוחמות לשהייה ממושכת בצפיפות בנמ"רים ומבנים - בניגוד לפקודות השירות המשותף. הרבנים התריעו על קשיים הלכתיים, פגיעה במוטיבציה ואף בתפקוד הקרבי.

"הצבא הפר את פקודותיו שלו", תקף הרב דרור אריה מישיבת שדרות. "אנו בימים שלאחר סבב הלוחמה. כרגע, המאבק צריך להיות להסיג לאחור נורמות, שהוחדרו למערכת תוך טענה של חירום ופיקוח נפש. אלפי החיילים נאמני ההלכה שתקו ושיתפו פעולה בדיעבד בעת הקרב, אבל אסור לקבע את הפרת הפקודות בעתיד".

נציגים נוספים ציינו כי תהליך דומה התרחש בעבר בחיל התותחנים, שם "הוחדרה נורמה של עירוב בנות", שבעקבותיה הודרו בפועל בני ישיבות מהחיל. באחת מהעדויות תיאר ר"מ המשרת בתותחנים בעיות של לבוש לא ראוי ומרחבים משותפים בנגמ"ש מפי"ק, אשר לדבריו גרמו לפגיעה מקצועית ומבצעית.

המשתתפים דנו גם בשינוי בתודעת הנוער המתגייס. לדבריהם, לוחמים ששירתו בשריון, ברגלים, בתותחנים ובחילות נוספים - הצמיחו דור חדש של מתגייסים המודע למרכזיות תרומתו לצה"ל ולערך הרוח שהוא מביא עמו.

הרב דוד פנדל התריע כי אם המהלך יימשך, התלמידים עלולים "להצביע ברגליים" ולהימנע מגיוס לחיל השריון. הוא קרא לפעול להוצאת מכתב דחוף מטעם רבני הישיבות למערכת הביטחון לעצירת המהלך, שלדבריו נתפס כפגיעה חמורה בצה"ל.

עו"ד צפנת נורדמן הציגה בפני הרבנים סקירה מקצועית, לפיה פיילוטים דומים ביחידות כמו 669, סיירת מטכ"ל ויחידות הניוד הסתיימו בכישלון מקצועי ובריאותי. לפי ההערכה שהוצגה בכינוס, הפיקוד הבכיר מודע לנתונים אלו, אך דובר צה"ל מציג אותם לציבור כהצלחה בשל לחצים פוליטיים ומשפטיים של ארגוני נשים.

נורדמן ציינה כי קצין שריון ראשי, תא"ל אוהד מאור, עומד כעת בפני הכרעה אסטרטגית לקראת פיילוט נוסף בטנקים, המתוכנן לחודש נובמבר הקרוב. היא הדגישה את הצורך בהשמעת קולם של הרבנים והתלמידים מול הלחצים החיצוניים והעתירות לבג"ץ.

בסיום הכינוס קראו המשתתפים להקמת מטה מעקב ופעולה כלל-ציבורי שיאגד בני ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות, מכינות ואנשי מילואים. לפי הקריאה, המטה ירכז מידע על מגמות ואירועים, יחשוף גורמי לחץ חיצוניים, יגבה לוחמים בשטח ויפעל מול מקבלי ההחלטות בצה"ל.