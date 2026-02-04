טקס חילופי מפקדים נערך היום (רביעי) ביחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש).

האלוף רסאן עליאן סיים את תפקידו לאחר חמש שנים, ובמקומו נכנס לתפקיד אלוף יורם הלוי. מדובר במינוי תקדימי, שכן הלוי הוא הניצב בדימוס הראשון ממשטרת ישראל שהופך לאלוף בצה"ל ומקבל את הפיקוד על היחידה.

למרות סיום תפקידו, האלוף עליאן אינו פורש מצה"ל. הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, הטיל עליו תפקיד מיוחד כפרויקטור בפיקוד הצפון האחראי על התיאום עם הדרוזים בסוריה. עליאן ימשיך להחזיק בדרגת אלוף גם בתפקידו החדש.

כהונתו מסתיימת בצל ביקורת חריפה על תפקוד היחידה בראשותו לפני אירועי ה-7 באוקטובר. הוא נחשב לאלוף היחיד בפורום המטכ"ל המכהן שטרם לקח אחריות אישית על חלקו וחלק יחידתו במחדל ובקונספציה שקדמה לו. יתרה מכך, יחידת המתפ"ש תחת פיקודו טרם הציגה תחקיר רשמי על אירועי הטבח.

גם בנאום הפרידה שלו היום, בחר להשתמש במושגים כלליים ולא לקחת אחריות ישירה על תפקוד יחידתו: "אני חש כאב נורא ומבוכה כקצין וכמפקד על הכישלון המערכתי בשבעה באוקטובר", אמר עליאן. "כצבא, לא עמדנו במחויבותנו הבסיסית להבטיח הגנה על תושבי העוטף והמדינה כולה".

עליאן הוסיף בנאומו: "לאורך השנים, במערכת הישראלית בכללותה טעינו אופרטיבית ואסטרטגית, ונתנו לאיום של ארגוני הטרור להתעצם".

הרמטכ"ל אמר בכנס הפרישה על ההתפרעויות ביהודה ושומרון: "בד בבד עם לחימה נחושה בטרור, חיזוק הביטחון וההתיישבות היהודית, אנו נדרשים להקפיד על שמירת חוק וסדר, ומניעת פשיעה מכל סוג ביחד, ובכלל כך פשיעה לאומנית. אלה אינם מחזקים את הביטחון - הם פוגעים בהתיישבות, בצה"ל ובמדינת ישראל".

הוא הדגיש כי "על מפקדי וחיילי צה"ל ושאר ארגוני הביטחון החובה המשימתית והערכית לפעל מיד ולא לעמוד מנגד כשם מזהים מעשים בלתי חוקיים של קבוצות אלימות ולהגן על אוכלוסייה אזרחית בלתי מעורבת".

הוא פנה למפקד הנכנס: "גם עליך האלוף יורם הלוי בהובלת מפקד פיקוד המרכז, משטרת ישראל והשב"כ - מוטלת מרגע זה האחריות הפיקודית להתריע ולפעול למניעת התופעה ללא מורא. אני משוכנע כי ניסיונך יסייע בכך".