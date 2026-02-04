מחרוזת שבת חדשה של הזמר צח חכים ולהקת רגעים עלתה אתמול (ג') ליוטיוב. המחרוזת נועדה ללוות את ההכנות לשבת ולהעניק חוויה מוזיקלית משפחתית.

מדובר במחרוזת השלישית של הלהקה, הכוללת את השירים "שלום עליכם", "אל ההודאות", "ניגון חב"ד", "שבת קודשנו", "כי אשמרה שבת" ו"אגדלך".

בלהקת רגעים התייחסו להשקה וציינו בשיחה עם ערוץ 7, "מתרגשים להוציא לאחר עבודה רבה את המחרוזת הזו, מקווים שתהפוך את ההכנות לשבת להרבה יותר נעימות".

צח חכים הוסיף על תהליך העבודה, "ההכנות למחרוזת היו אינטנסיביות לא רצינו לפספס שום דבר, הרגשנו שהמחרוזת צריכה לדבר לכל בית ובית בעם ישראל, שכל מי ששומע אותה יצליח להתחבר".

על השירה במחרוזת אחראי צח חכים ולצדו חברי המקהלה ליאור בעדני, עמרי בר סלע, ידידיה צברי ועומר שקלים. על ההפקה המוזיקלית הופקד בניה מדליון.