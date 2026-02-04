אוקטובר 2004.

כנס מינהל החינוך הממלכתי דתי באילת, בהשתתפות שרת החינוך לימור לבנת, שרי המפד"ל זבולון אורלב ואפי איתם, הר' חיים דרוקמן שליט"א, ועוד רבנים וראשי מועצות מכובדים, אפילו שר האוצר נתניהו כיבד בנוכחותו וראש הממשלה שרון שלח ברכה מצולמת. השנה הכנס בסימן אהבת ישראל לאורו של הראי"ה.

בבוקר הכנס, רגע לפני שהיא יוצאת מהבית, אחת ממשתתפות הפאנל המרכזי בסימן "עם ישראל בארץ ישראל" מקבלת טלפון. קול יבשושי מעדכן אותה בלאקוניות שהמשבצת שלה בוטלה. למה? היא שואלת, עם המזוודה כבר ביד.

היא לא מקבלת תשובה רשמית אבל בהמשך היום, כשהיא רובצת על הספה ומתלבטת מה לעשות עם היומיים שהתפנו לה - נרמז לה מחברות יודעות דבר שהארגון שהיא שותפה בו, "נשות הגוש נגד הגירוש", עושה הרבה פרובוקציות לאחרונה.

האמת שזה לא מפתיע אותה. כבר זמן רב שהמחאה נגד תוכנית ההתנתקות מושתקת בתקשורת וסופגת נאצות משמאל. אבל גם אצל ראשי הימין היא מקבלת כתף קרה ופרצוף חמוץ. הממשלה שנבחרה על הסיסמא 'דין נצרים כדין תל-אביב' מוסרת את נצרים לערפאת וראשי הציבור שלה, הציבור שפעם היה נאבק בשיניים על כל סנטימטר מארץ ישראל - שותקים.

זה לא הזמן להפיל את ממשלת הימין - אומרים ראשי מועצת ישע. אתן מגוייסות למזימה של ברק לחזור לשלטון - מאשימים אותה מאמרי מערכת נוטפי רעל ב"נקודה". תקבלו חיבוק משמעון פרס ותביאו עלינו את הסכם אוסלו גימ"ל. אפילו גיבורי ילדותה שנישאו על כפיים בסבסטיה מפנים לה עורף. התקציב, הם אומרים. מה עם כל המימון ששרון הבטיח למרכז ישיבות בני עקיבא? את הרי מורה, לא? לא אכפת לך? אפילו הרבנים הראשיים זועקים: היה לא תהיה! לא יעופו קסאמים על אשקלון, וכל ההפחדות שלכם רק באו לחבל בשלטון הימין.

זהו, היא לבד עכשיו. אם אפילו במינהל הממ"ד משתיקים אותה כנראה שנותרו לה רק היישוב, המשפחה, והארגזים ששלחו מפיקוד העורף. איך אורזים 50 דונם של עגבניות שרי בארגזי קרטון היא כבר לא מנסה להבין.

הייאוש מכרסם ושולח הרהורי כפירה. אולי זה באמת לא שווה את זה. בשביל כמה יישובים נתחיל בלגנים בכל המדינה? וגם שרון זה לא בן אדם להתעסק איתו. נוריד את הראש, נקבל את הפיצויים. העיקר לא להפיל ממשלת ימין.

השנה היא לא 2004, אלא 2026. הרב דרוקמן איננו, וגוש קטיף נחרב. ההתנתקות הושלמה תחת דהירת הבולדוזר הפוליטי שהיה אריאל שרון למרות המחאה הסוחפת מימין בהובלת המגזר הציוני-דתי. זה היה מאבק מרשים ומרגש של ציבור שידע לאיזה ערכים הוא נאמן באמת. רק ברגע האחרון ויתר על ההליכה עד הסוף, כדי לא להגיע למלחמת אחים.

היום הכל הפוך. אצל המפלגה שנושאת את שמה של התנועה הערכית שחולל הרב קוק - שלמות הממשלה היא בראש סדר העדיפויות. בטחון ארצנו וערי אלהינו נזנח הצידה שוב ושוב, ומלחמת אחים היא דווקא לא כזו נוראה כשהיא משמשת להשתיק קולות שדורשים שעוד אנשים ישתתפו בפרויקט הלאומי שנקרא מדינת ישראל.

אתמול, בשם עקרון שלמות הקואליציה, והאיסור להפיל ממשלת ימין, נעה מבורך מארגון "שותפות לשירות" קיבלה הודעה על ביטול הראיון שהיה אמור להתקיים איתה בכנס שכותרתו, תאמינו או לא - "בונים חוסן לאומי". הלוואי וזו הייתה בדיחה.

ככה לא בונים חוסן לאומי, וזו בטח לא ממשלת ימין.