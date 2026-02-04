העיתונאית קרן נויבך, מגישת "סדר יום" בכאן רשת ב', עוזבת את תוכנית הרדיו היומית לאחר 17 שנות שידור רצופות.

נויבך, שהפכה את התוכנית לאחת המשפיעות ביותר בסדר היום החברתי מאז החלה להגישה בשנת 2008, תעבור להתמקד ביצירה דוקומנטרית ובהסכת (פודקאסט) יומי חדש שיעלה לאוויר בחודשים הקרובים.

היא הסבירה את החלטתה וציינה כי תקופת המלחמה העצימה את הצורך בשינוי: "השנתיים וחצי האחרונות היו משמעותיות יותר מכל דבר שעשיתי אי פעם".

"המלחמה, החטופים, הסיפור הגדול של כולנו, שעדיין נמשך, ובתוך הימים הקשים, זו הייתה זכות עצומה להיות שם ולעבור יחד עם המאזינים והמאזינות שלנו את המסע הזה".

לדבריה, המעבר מהרדיו החי נובע מרצון להעמיק בסיפורים האקטואליים מזווית אחרת. "אבל כבר זמן רב בוער בי הדבר הבא. והדבר הבא זה לספר את הסיפור האקטואלי שלנו בדרך אחרת. לא ברדיו חי, שעתיים צפופות ביום, עם הפרסומות והחדשות המתפרצות".