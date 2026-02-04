מנהלי כנס המנהלים ה-15 של הציבור הדתי הלאומי מסבירים את הסיבה לביטול המושב שהיה אמור לעסוק בחוק הגיוס בהשתתפות נעה מבורך מארגון "שותפות לשירות".

נעה מבורך, תושבת לוד, נשואה לתומר, רופא קרבי בגדס"ר חטיבת כרמלי, שהשלים בשישה סבבי מילואים כבר יותר מ-350 ימים.

מארגני הכנס הסבירו "כנס מנהלי ובכירי הציבור הדתי לאומי מתקיים זו השנה ה-15 עם בכירי המגזר מכל הקשת, שמגיעים כולם יחד, לשלושה ימים של תוכן עשיר שעוסק בחיבורים ובאווירה מיוחדת ומקצועית. לאחר שהבנו שנושא טעון ומעורר מחלוקת בין משתתפי הכנס החלטנו להסירו מהלו"ז".

מבורך סיפרה ברשתות החברתיות כי השתתפותה בכנס תואמה כבר לפני יותר מחודש, והארגון שהיא חברה בו אף היה בין נותני החסות לכנס.

אלא שאתמול, כשכבר הגיעה לנתב"ג לקראת הטיסה לאילת, קיבלה מבורך עדכון שהשיחה איתה במסגרת הכנס מבוטלת ואף התבקשה לא להגיע כלל לאירוע. "גורמים ששותפים או מממנים את הכנס ביקשו שלא נגיע", אמרה.