פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבי אישום ראשונים בפרשה חמורה של הברחה מאורגנת, שיטתית ומתוחכמת של סחורות שונות לרצועת עזה, תמורת בצע כסף, בעיצומה של מלחמה.

לפי כתבי האישום, הנאשמים ביצעו את המעשים בעבור רווח כלכלי, כשהם מודעים לכך שהסחורות עלולות להגיע לידי חמאס ולסייע לו בהמשך לחימתו נגד ישראל. ההנחה הייתה שחמאס ישתלט על הסחורות, ימכור אותן לתושבי עזה או יעשה בהן שימוש ישיר, ובכך יתחזק כלכלית וצבאית.

כתב אישום נגד ארבעה חשודים

מכתבי האישום עולה כי הסחורות שהוברחו כללו קרטונים של סיגריות, מכשירי אייפון, מצברים, כבלי תקשורת, חלקי חילוף לרכב וסחורות נוספות בשווי של מיליוני שקלים.

בין הנאשמים נמנים אנשי עסקים, בעלי מחסנים וחיילי מילואים. לפי האישומים, הם ניצלו את גישתם למעברים והציבו מצגי שווא של פעילות ביטחונית לגיטימית, לרבות שימוש בלבוש צבאי, תיאום כביכול עם גורמים ביטחוניים והצגת אישורים.

כתבי האישום מפרטים מקרה שבו הבריחו חלק מהנאשמים משאית עמוסה בסחורה בשווי מאות אלפי שקלים, כולל ציוד טכנולוגי וחשמלי מגוון. המשאית נתפסה בתוך רצועת עזה, כשאנשיה לבושים מדי צה"ל.

שמו של בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ, הוזכר באחד מכתבי האישום, זאת בעוד נגדו טרם הוגש כתב אישום. על פי הנטען, זיני קיבל לכאורה קרטון סיגריות ברכבו הפרטי והעביר אותו לעזה, יחד עם חייל מילואים נוסף, אביאל בן דוד. על פי הנטען, השניים נעתרו להצעת שוחד, כאשר כל אחד מהם היה אמור לקבל 15 אלף ש"ח תמורת השתתפות בהברחה.

כתבי האישום נגד נאשמים נוספים

כתבי האישום הוגשו נגד אלירן אלגרבלי (38) מקריית גת, אחיו אבי אלגרבלי (41) מקריית אתא, עמאד אלדין אבו מוך (55) מבאקה אל גרביה, עופר סנקאר (41), יוסף יוחננוב (39), יורי יעקובוב (42), מנחם אבוטבול (39), נדב חלפון (30) מקריית גת, מאיר לוי (26) מביתר עילית, אושרי דהן (39) מתלמי אליהן, ירון (בני) פרץ (52) מנועם, עטר אבן (37) משקד, וכן נגד חברת אנונה שבבעלות אבי וירון.

לכלל הנאשמים יוחסו עבירות של סיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מס ועבירות לפי חוק המאבק בטרור. לחלקם יוחסה גם עבירת לקיחת שוחד.

הפרקליטות הגישה בקשות לחילוט רכוש, לרבות כלי רכב, נכסי נדל"ן וכספים בחשבונות בנק. החקירה נוהלה על ידי ימ"ר דרום והשב"כ, וכתבי אישום נוספים בפרשה צפויים להיות מוגשים בימים הקרובים.

שב"כ מסר כי "ההברחות מהוות איום משמעותי לביטחון מדינת ישראל, בכך שמסייעות לשרידות ומשילות חמאס כפועל יוצא של הרווחים הכלכליים מהסחורות המוכנסות לרצועה, תורמים להתעצמות חמאס, בניין כוח ושיקום יכולות צבאית באמצעות הברחת סחורות המסייעות למערכי הייצור וכן הברחת אמצעים, יכולות ואמצעים טכנולוגיים- ואף פוטנציאל להברחת אמל"ח, וכן איום הנובע מאפשרות של שימוש בצירי ההברחה כפלטפורמה לקידום פעילות צבאית התקפית בישראל ולעבר כוחותינו בשטח הרצועה".