תשמעו סיפור. ארגון נשות השמאל הדתיות "שותפות לשירות" נחשף השבוע במערומיו בתחקיר של ישי פרידמן בערוץ 14.

המובילות שלו מסתבר הן נשים שאחת מהן תמכה באִבתִּסאם מראענה ואחת אחרת היתה ממובילות המאבק נגד הרפורמה בירושלים ומראשות ארגון השמאל "שומרים על הבית". היא גם נאמה בהפגנות נגד הרפורמה. אישה נוספת היא שותפה של יא יא פינק במיזמי השפעה בחברה הדתית לאומית, אז תבינו לבד. בקיצור קפלן על מלא בתחפושת.

בעקבות התחקיר התעוררה סערה ובוטל ראיון עם אחת מראשות הארגון (ההיא שתמכה באיבתיסאם) בכנס המנהלים של הציונות הדתית, שמתקיים היום באילת. עד כאן הגיוני. סך הכל למה לתת במה לפרוקסיס של קפלן, שמנסים לפרר את הציונות הדתית מבפנים ולהמליך עלינו ממשלת שמאל וערבים?!

מי שיצאו להגנת הארגון הם - שימו לב - בן כספית, נפתלי בנט ושאר שופרות קפלן. בקיצור אם בן כספית ובנט מחבקים אתכם - ימין אתם לא.

אז אחיי התמימים טובי הלב, אל תיפלו בפח עם כל מיני ארגוני פרוקסי של קפלן סטייל הרבעון השמאלני שעוד יצוצו לנו לקראת הבחירות. היו ערניים - ופקחים.