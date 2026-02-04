הרב יוסי רודריגז, ראש ישיבת אילת, התייחס למעצרו של בצלאל זיני, המואשם לפי דיווחים בהעלמת עין מהברחת סיגריות במכונה במסגרת פרשה בעלת מאפיינים ביטחוניים.

בדבריו, קרא הרב לציבור להיזהר מלשון הרע והציג את מעצרו של זיני כרדיפה פנימית בתוך המשפחה: "לכל מאן דבעי ונשמרתם לנפשותיכם משמיעה וקבלת לשון הרע, בצלאל זיני הי"ו קורבן לרדיפה של אחיו דוד זיני הי"ו כידוע. 'ומואשם' בפגיעה ביטחונית, של העלמת עין מהברחת סיגריות במכונה בכלי התקשורת 'סחורה'."

בהמשך דבריו, הבהיר הרב רודריגז את דעתו על מניעי ההאשמות: "למותר לציין שאין כלום מאחורי ההאשמות של הדיפ סטייט כדי לפורר את הימין, אסור לאף אחד להאמין לא רק בגלל חזקת החפות אלא בגלל שזה שקוף וודאי למי שמכיר את בצלאל ומשפחתו בנאמנותם למדינת ישראל,"

לבסוף, הוסיף הרב קריאה חריפה כלפי הציבור והביע תמיכה בזיני: "וכל הנופל בזה יתן את הדין בשמיים. אשריהם הצדיקים שמוסרים נפשם על עם ישראל". הרב חתם את דבריו בבקשה לתפילה עבורו: "נא להתפלל להצלחתו וחיזוקו: אליהו בצלאל בן פנינה".