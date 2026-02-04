בטקס מרגש שהתקיים השבוע, חנכה ישיבת ההסדר איתמר מבנה זיכרון ייחודי לזכר 7 מבוגריה ותלמידיה שנפלו במהלך במלחמה: דוד מאיר, דב כוגן, מתניה אלסטר, אלעד פינגרהוט, אורי חדד, אוריאל סילברמן וידידיה בלוך הי"ד.

חלק מהנופלים היו בוגרי הישיבה וחלקם תלמידים פעילים בה בעת נפילתם.

טקס חנוכת המבנה נערך במעמד משפחות הנופלים, הנהלת הישיבה, רבניה ותלמידיה, וכן במעמד ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

המבנה תוכנן כחדר פתוח אל עבר בית המדרש ואל הגן, ומיועד לאפשר מפגש מתמשך של תלמידי הישיבה עם דמויות הנופלים וסיפור חייהם. בתוך החדר מוצגות תמונות הנופלים ועמדות אישיות לכל אחד מהם, בהן יוכלו המשפחות לשלב פריטים וזיכרונות אישיים. לצד זאת, הושם דגש על הפיכת המקום למרחב חי של לימוד, שיח וחיבור בין תלמידי הישיבה לבין מורשת הבוגרים שנפלו.

לאחר טקס החנוכה התקיים בישיבה סדר ט"ו בשבט משותף, בהשתתפות משפחות הנופלים, הורי התלמידים, רבני הישיבה ותלמידיה, בהובלת ראש הישיבה. מבנה הזיכרון נבנה בסיוע תורמים ושותפים לדרך, ובשיתוף משפחות הנופלים.

משה פינגרהוט, אביו של אלעד פינגרהוט הי"ד, אמר בשם המשפחות: "שבעת המינים מלמדים אותנו תהליך. יש בהם מרירות ויש בהם מתיקות, ולא הכול בא מיד. הזית שבתחילת הדרך הוא מר, דורש כתישה ועבודה, ורק אחר כך יוצא ממנו שמן. ובסוף הרשימה נמצא הרימון - שכבר אוכלים את הגרעין עצמו, והוא מתוק. כך גם המסע שאנחנו עוברים: דרך מורכבת, כואבת, אבל כזו שמבקשת להפוך את המר למתוק, לא לברוח ממנו אלא לצמוח מתוכו".

הרב יהושע ון דייק, ראש ישיבת ההסדר איתמר, הוסיף: "אין מתאים יותר מהנצחת זיכרון במקום תורה, כיוון שהתורה היא הנשמה המפיחה רוח אמונה וגבורה בקרב לוחמי עמנו. ובוגרים אלו בשעת מבחן, עזבו את ביתם וכל אשר להם ויצאו חלוצים להגן על העם במסירות נפש אמיתית, ללא שום חשבונות אישיים. וכשם שתורתנו היא נצחית, כך שמות גיבורים אלו שיצאו למערכה מכוח התורה שלמדו בבית המדרש, ראויים להיחקק לנצח נצחים במקום התורה. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, אמן".