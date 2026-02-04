מזכיר הממשלה עו"ד יוסי פוקס מתארח בעמדת ערוץ 7 בכנס מנהלי הציונות הדתית באילת ומתייחס לסערת חוק הגיוס ולתחושת המיאוס בקרב משרתי המילואים מחוסר השיוויון.

לדעתו, ללא חוק שיסדיר את מעמדם של לומדי התורה, המדינה תמצא את עצמה בסיטואציה בלתי אפשרית. "המשמעות היא שאנחנו צריכים להקים עוד ועוד מתקני כליאה כי כולם יהיה חייבי גיוס".

פוקס, המכיר היטב את עולם הערכים של הציונות הדתית, עורך הקבלה בין האמונה הדתית לנחישות המגזרית. "כמו שאנחנו, אנשי הציונות הדתית, מאמינים באמונה שלמה בהשקפת עולמנו של ספרא וסייפא ולקחנו את המדינה על הגב שלנו, כך השקפת עולמם היא שמי שלומד תורה כל היום הוא סוג של 'סיירת מטכ"ל' שמצילה את עם ישראל. ההשקפה הזו לא תשתנה".

לדידו, הדרך היחידה להעלות את שיעור המתגייסים היא לא באמצעות איומים על עולם התורה, אלא דרך יעדים מדורגים וסנקציות כלכליות.

פוקס מדגיש כי המתווה המוצע כולל יעדי גיוס הגבוהים פי ארבעה מהחוק המקורי של בני גנץ. "החוק הזה, שיש בו מקלות וגזרים, יעדי גיוס וסנקציות משמעותיות - לא נוסה מעולם".

הוא אף משתף באתגר שהציב לחברי האופוזיציה בוועדת החוץ והביטחון. "אלעזר שטרן אמר לי מספר פעמים: 'אם יתגייסו 8,160 בתום השנה הראשונה עד 30 ביוני 27, זה ימות המשיח'. דהיינו, גם הם מבינים שאם יעמדו ביעדים האלה זו תהיה הצלחה. הם פשוט מפקפקים. אז אני אומר, בואו ניתן לזה הזדמנות".

כאשר הוא נשאל על התחושות הקשות בתוך המגזר הדתי-לאומי, פוקס מדבר מהלב. "אני מבין את זה. אצלי בבית, ליל שבת, בית כנסת, הבנים, החתנים, אחיינים, אחים - כולם משרתים מאות ימי מילואים. זה אתגר, אבל צריך כל הזמן לזכור מה המטרה".

הוא מדגיש כי הנהגה נמדדת ביכולתה לקבל החלטות ענייניות ולא פופוליסטיות. "הנהגה לא יכולה לקבל החלטות לפי מה שבחוץ נראה טוב או לא טוב ציבורית. צריך כל הזמן להבין אם החוק הזה יעלה את שיעור המתגייסים ואז יוריד את העומס".

במישור הביטחוני, פוקס משרטט תמונת מצב אסטרטגית חדשה שנוצרה בעקבות הלחימה. "השינוי האסטרטגי מקורו בכך שיש לנו עכשיו שלוש רצועות ביטחון: בעזה, בסוריה ובלבנון. אנחנו מגנים על מדינת ישראל ואזרחיה מתוך שטח האויב".

הוא מתאר את המציאות החדשה בגבול הדרום: "אלה שחורשים היום את השדות בבארי רואים את הים. עזה תהיה חורבות וצה"ל נמצא בלמעלה מ-50% מהרצועה וטופוגרפית שולט בה מבצעית באופן מוחלט".

בתשובה לחששות מפני התעצמות מחודשת של חמאס, פוקס מבהיר כי הממשלה מחויבת לפירוז מלא של הרצועה. הוא חושף את הדינמיקה מול הממשל האמריקני. "ארה"ב איתנו, היא רוצה לתת לזה זמן, נניח 60 יום. היא רוצה לקבוע מנגנון שיאפשר להגיע לדבר הזה בדרך הקלה. עכשיו בואו נניח שיש ספקנות גדולה בישראל, וסביר להניח שבסוף צה"ל יצטרף לפעול".

הוא מבהיר כי אם הפירוז לא יושג בדרכי שלום, האופציה הצבאית עומדת על השולחן: "חד משמעית צה"ל יחזור עם תוכנית להשמדת חמאס. ברור, זה מה שיהיה".

לבסוף, פוקס מתייחס לסוגיית הרפורמה המשפטית, נושא שהוא מקדם מזה שנים רבות. הוא מודה ביושר כי בתחילת הדרך נעשו טעויות טקטיות. "אני טוען שמה שקרה בשנתיים האחרונות, שבתחילת הדרך הרפורמה הלכנו רחוק מדי ומהר מדי. ולמעט מטיבי לכת כמוני, אנשים שהיו בתוך המערכת שהבינו שיש פה בעיה מהותית בין הרשויות וצריך לשנות אותה, הציבור עכשיו, כולל הציבור שלנו, כולל המחנה הלאומי, לא לגמרי הבין את זה. התנגשנו בקיר".

עם זאת, הוא מדגיש כי הצורך בתיקון רק התחדד בעקבות אירועי השנה האחרונה, כמו פרשת הפצ"רית. "חזרנו בדרך יותר מדורגת ומדויקת ואנחנו מבצעים כל הזמן תיקונים - ונמשיך לבצע את התיקונים עד שתחזור הפרדת הרשויות במדינה".