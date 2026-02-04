ראש ישיבה מהיישוב שילה שבבנימין ושלושה מתלמידיו נעצרו היום (רביעי) על ידי המשטרה באזור הצפון.

על פי דיווח של ארגון "חוננו", המעצר בוצע זמן קצר לאחר שהקבוצה הותקפה על ידי ערבים מהאזור.

האירוע התרחש במהלך טיול שערכו תלמידי הישיבה, רובם קטינים. לטענת הארגון, בשלב מסוים הגיחה קבוצת ערבים והחלה לתקוף את התלמידים.

אלא שעם הגעת כוחות המשטרה לשטח, השוטרים בחרו לעצור דווקא שלושה מהתלמידים המותקפים.

ב"חוננו" טוענים כי המעצרים בוצעו תוך שימוש בכוח פיזי. כאשר ראש הישיבה, שליווה את הטיול, ניסה להתערב ומחה בפני השוטרים על האלימות, הוחלט לעצור גם אותו.

עו"ד נתי רום, המעניק סיוע משפטי לעצורים מטעם ארגון "חוננו", מסר: "מדובר בתלמידי ישיבה קטינים שערכו טיול שנתי בצפון. בשלב מסוים תקפו את התלמידים קבוצת ערבים. השוטרים שהגיעו למקום בחרו לעצור באלימות שלושה תלמידים. כאשר ראש הישיבה מחה בפניהם על האלימות נגד תלמידיו הוא נעצר גם כן".

מד"א עדכן כי מדובר בקטטה וחובשים ופראמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים העמק ולמרכז רפואי צפון (פוריה), 16 נפגעים במצב קל.