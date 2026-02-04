חברי הכנסת אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה, שרון ניר וחמד עמאר מ'ישראל ביתנו' הגישו שוב הצעת חוק המבקשת לתקן את חוק הרבנות הראשית לישראל, כך שמעתה יכהן רק רב ראשי אחד לישראל.

ההצעה כוללת שינויים במספר סעיפים בחוק, ובמרכזם ביטול המונח "הרבנים הראשיים לישראל" והחלפתו ב"הרב הראשי לישראל", ביטול הסעיף המאפשר הגשת הצעות למועמדות כפולה, וקביעה כי הרב הראשי ישמש כנשיא המועצה ונשיא בית הדין הרבני הגדול.

יוזמי החוק טוענים בדברי ההסבר כי הכפילות הקיימת כיום במשרת הרב הראשי היא מיותרת ומבטאת תפיסת עולם מיושנת.

"בשנים האחרונות התעורר דיון ציבורי באשר לצורך בכפילות במשרת הרב הראשי לישראל. לדעת רבים, כפילות זו מיותרת ומבטאת תפיסות עולם אנכרוניסטיות של ייצוג נפרד ל'אשכנזים' ול'ספרדים'".

היוזמים הוסיפו כי "עתה, לאחר עשרות שנות קיבוץ גלויות במדינת ישראל, הגיעה השעה להתאים גם את מוסד הרבנות הראשית לחברה הישראלית,. הואיל ואין עוד הצדקה עניינית להפרדה לשני רבנים ראשיים, כאמור לעיל, החיסכון הכלכלי והביורוקראטי, שבביטול כפל התפקידים הופך להצדקה נוספת ובעלת משמעות".

הצעת החוק הנוכחית זהה להצעת חוק שהונחה בעבר על שולחן הכנסת על ידי ח"כ ליברמן, ודומה בעיקרה להצעה שהגיש ח"כ אלעזר שטרן בכנסת העשרים ושלוש.

ליברמן מסר לערוץ 7: "מדינת ישראל לא צריכה שני רבנים ראשיים לפי עדות. יש לנו תורה אחת, אנחנו עם אחד ולכן חייב להיות רב ראשי אחד. מי שמבקש להנהיג את מוסדות הדת במדינה חייב קודם כל לשאת בנטל כמו כולם: בלי שירות בצה"ל אין מינוי - לא לרב ראשי ולא לרב עיר".