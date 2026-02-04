מותחן הפשע החדש "אל תראה אותי ככה" מאת דרור יהב מגולל את סיפורם של חייל צעיר ואברך מרקע חרדי, שגורלותיהם שזורים זה בזה דרך חקירה מסתורית, קופסה נשכחת וספר תורה שהושחת. יהב מציג התנגשות מרתקת בין החברה החרדית לחברה החילונית, וחושף את השאלות שאנחנו לא מעזים לשאול.

"מעצר שגרתי של עריק בצה"ל הופך לסיוט כאשר חייל צעיר מהמשטרה הצבאית נפצע במהלך מרדף, לאחר שמצא קופסה מסתורית. במהרה מתברר שגורמים רבים מחפשים בקדחתנות אחר הקופסה - אך איש אינו יודע מדוע", מתואר בפתיח הספר.

במקביל, בבני ברק, אברך חרדי המגדל שישה ילדים ונמצא במצוקה כלכלית מקבל הצעה מפתיעה. "לחקור מקרה של השחתת ספר תורה באחת השכונות החילוניות בצפון תל אביב. התשלום שמובטח לו עשוי לפתור את בעיותיו - אך ככל שהחקירה מתקדמת, הסיפור מסתבך.

על אף המרחק ביניהם, נחשף הקשר המפתיע בין שני הגברים. חברים מהעבר צצים מחדש, זיכרונות קבורים צפים, והאמת דורשת להיחשף. זהו מפגש טעון בין עולמות שונים - חילוני וחרדי - ומסע אל עומקה של הזהות האישית", הם מסכמים.

הספר "אל תראה אותי ככה" מאת דרור יהב הוא דרמת פשע מותחת השזורה ברבדים עמוקים של אמונה, זהות והבחירות שאנו עושים. יהב, סופר, קצין לשעבר בחיל המודיעין ואיש הייטק מרקע חילוני. מנהל תוכן בקבוצת VLU ומלמד יהדות במגוון מסגרות. עבודת הדוקטור שלו עוסקת בחזרה בתשובה בחברה הדתית. ספרו רק מתעניין: יהדות בקצב שלך (מגיד, 2019) הוא רב-מכר.