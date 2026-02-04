במהלך פעילות כוחות צה"ל במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה, נחשף שוב כיצד מחבלי חמאס עושים שימוש ציני באמבולנסים לצורכי טרור.

רחפנים שהיו שגרתית במרחב הקו הצהוב תיעדו כיצד חמאס משתמש באופן שיטתי באמבולנסים כדי להעביר מחבלים ואמצעי לחימה מתוך בתי חולים אל מוסדות חינוך.

בצה"ל מציינים כי "תיעוד זה מהווה הוכחה נוספת לניצול הציני של חמאס במתקנים רפואיים ובתי ספר, תוך שהוא מפר את הדין הבינלאומי ושם את האוכלוסייה האזרחית בעזה בסיכון מיותר. חמאס עושה שימוש במערכות חירום ומבני ציבור ככיסוי לפעולות טרור, ובכך מבצע הפרות חמורות של כללי החוק הבינלאומי".

בצבא הדגישו כי "מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, חמאס ממשיך להפר את ההסכם ומרכז את מאמציו בשיקום היכולות הצבאיות שלו. צה"ל מדגיש כי ימשיך לפעול לפי כללי הדין הבינלאומי, גם כלפי מתקנים רפואיים ומוסדות חינוך בהם בחר חמאס למקם את תשתיות הטרור שלו".