ניצחון לציונות הדתית: הרב אורי סדן, לשעבר רב היישוב נוב ורב קהילת "עוז והדר" בפתח תקווה, נבחר היום (רביעי) לרבה של סביון. הוא גבר בהתמודדות על הרב שלמה עמור.

הרב סדן הוא דיין בבתי דין לממונות ובעל רקע צבאי עשיר כלוחם בחטיבת גבעתי, עם מאות ימי מילואים בלחימה האחרונה. הוא גדל בתנועת הנוער בני עקיבא, למד בישיבת כפר הרא"ה ובוגר ישיבת ההסדר ירוחם וכולל "ארץ חמדה".

הרב שלמה עמור, רב קהילה בתל אביב. בוגר ישיבת "עטרת ישראל" החרדית-ליטאית, ששימש בעבר במערך הכשרות של בד"ץ בית יוסף. גם הרב עמור שירת כלוחם במילואים במהלך המלחמה.

בעוד הרב עמור זכה ב-3 קולות הרב אורי סדן זכה ב-16 קולות. מדובר על ניצחון ציוני דתי ראשון מאז החלו הבחירות לרבני הערים. גם בקצרין שמונה רב ציוני דתי היה זה בהסכמה בין כל הצדדים אך בשאר המקומות עד עתה רק מפלגת ש"ס ניצחה.