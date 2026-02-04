פרסום ראשון: בעלוני השבת שיחולקו בבתי הכנסת יתפרסם קמפיין נגד ארגון "שותפות לשירות" שיטען כי הארגון אינו תומך בגיוס אלא פועל נגד הימין.

זאת בעקבות הפרסום בערוץ 14 השבוע לפיו חברות בכירות בהנהלת הארגון תומכות ופעילות בשמאל הישראלי.

בין היתר פורסם כי חברת הנהלת הארגון תהל לאו היא תומכת של מפלגת העבודה שפעלה יחד עם מפלגת חד"ש של עופר כסיף ופעלה למען שיח של יהודים ופלסטינים.

עוד פורסם כי חברת ההנהלה נעה מבורך, תמכה בפוליטיקאית הערבית הקיצונית איבתיסאם מרעאנה. הדבר אף הביא לביטול הזמנתה לכנס מנהלי הציונות הדתית.