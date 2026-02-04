הרמטכ"ל אייל זמיר למנות באופן זמני שליח מיוחד מטעמו לתיאום מול הפנטגון, תא"ל עומר טישלר, מפקד חיל האוויר המיועד.

הכתב דורון קדוש חשף בגלי צה"ל כי הרמטכ"ל ביצע את המהלך בזמן ששר הביטחון ישראל כ"ץ עוצר את מינוי נספח צה"ל בוושינגטון, ולא מאשר למנות את מועמדו של הרמטכ"ל זמיר - אלא דורש למנות את מזכירו הצבאי תא"ל גיא מרקיזנו.

טישלר יעסוק בתיאום מבצעי והידוק התיאום האסטרטגי עם וושינגטון במקביל לחפיפה לפיקוד על חיל האוויר.

הוא הצטרף לנסיעתו של הרמטכ"ל זמיר לוושינגטון ביום שישי האחרון ולפגישותיו של זמיר עם ראש המטות המשולבים של צבא ארה"ב.