מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הצהיר הערב (רביעי) במסיבת עיתונאים כי נשיא אררה"ב דונלד טראמפ מעוניין להיפגש ולדבר עם כל גורם, ולא רואה בשיחות עם יריביו כוותרנות או לגיטימציה.

דבריו נאמרו בהקשר של השיחות הצפויות בין ארה"ב לאיראן, שיתקיימו בעומאן בסוף השבוע.

רוביו ציין כי יש הזדמנות לדיון ישיר עם המשטר בטהרן והוסיף כי ארה"ב לא שוללת את האפשרות של שיחות, אך עליהן לכלול מספר נושאים חשובים: טווח הטילים הבליסטיים של איראן, תוכנית הגרעין שלה, תמיכתה בארגוני טרור באזור, והיחס של המשטר האיראני כלפי אזרחי המדינה.

רוביו הדגיש כי ארה"ב מעדיפה לדבר ולנסות להגיע להסכמות, אך הודה כי הוא לא בטוח אם ניתן יהיה להגיע להסכם עם הממשל האיראני. טראמפ, לדבריו, תמיד יעדיף סיכום והסדר לכל סכסוך במקום אופציה צבאית.