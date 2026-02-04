שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהיר בנאום בכנס מנהלי הציונות הדתית באילת כי צה"ל יחזור להילחם בעזה עד השמדת חמאס - אם לא יושג פירוז של ארגון הטרור בדרכים אחרות.

"חמאס צריך להיות מושמד לחלוטין. אתם תראו בימים הקרובים שיוצב אולטימטום תחום בזמן. כשהוא ייגמר אנחנו נצטרך לחזור להילחם, להשמיד, להרוג ולאבד את הטרוריסטים האלה ויש זירות נוספות שלא אמרנו בהן עדיין את המילה האחרונה", אמר סמוטריץ'.

"הצבא היום אחר לחלוטין כי אנשינו נמצאים בו מתוך עולם של תורה. ההשפעה שלנו בכל רחבי הארץ גדולה מאוד והיא גם גברה בחדרים הסגורים ובמוקדי קבלת ההחלטות", הוסיף.

לדבריו "בשורה התחתונה אחרי השנתיים האלה מצבנו הביטחוני והכלכלי טוב יותר".