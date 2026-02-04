עימות חריף פרץ היום (רביעי) בין דגל התורה לש"ס בעקבות תוצאות הבחירות לרבנות סביון, שבהן הפסידו שתי המפלגות החרדיות למועמד הציונות הדתית.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני תקף את ש"ס והאשים אותה בכישלון: "בעקבות התעקשותה של ש"ס שלא לתמוך במועמד דגל התורה לרב של סביון, ולאחר שמועמדה קיבל בסך הכול 3 קולות - לא נבחר מועמד ש"ס ומועמד דגל התורה, ונבחר מועמד צהר. מי שעוקב אחר ההתנהלות שלהם במתן שירותי הדת ובבחירת רבנים יודע שזה 'דרכם כסל למו'".

ש"ס הגיבה בחריפות: "ש"ס עסוקה כולה במאבק הקריטי להצלת עולם התורה ובמניעת מעצרי בני הישיבות. מצער לראות כיצד יו"ר דגל התורה, תנועה שבעבר ראתה עצמה כמגינת עולם התורה, בוחר להתעסק בג'ובים במקום באתגרים האמיתיים של השעה".

בש"ס הוסיפו: "מועמד דגל התורה לרבנות סביון, בן המקום, התמודד וקיבל אפס קולות. אפס! כיצד בדיוק שלושת הקולות של ש"ס מנעו את בחירתו? עד מתי ימשיך משה גפני להטעות את הציבור ולהטיל את כישלונותיו על אחרים?"

העימות פרץ לאחר שהרב אורי סדן, מועמד הציונות הדתית, נבחר לרבה של סביון ברוב של 16 קולות מתוך ועדת הבחירה. הרב שלמה עמור, מועמד ש"ס, קיבל 3 קולות בלבד. לתפקיד התמודדו 11 מועמדים.

מדובר בניצחון ציוני-דתי ראשון מאז החלו הבחירות לרבני הערים במתכונת החדשה. עד כה זכתה ש"ס בכל המקומות שבהם התקיימו בחירות תחרותיות.

הרב סדן שימש בעבר רב היישוב נוב ורב קהילת "עוז והדר" בפתח תקווה. הוא אב"ד ברשת בתי הדין "ארץ חמדה גזית", בעל רקע צבאי כלוחם בגבעתי עם מאות ימי מילואים במלחמה האחרונה, ומחבר סדרת הספרים "אורות החושן".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך את הרב סדן: "בתי המדרש של הציונות הדתית מגדלים תלמידי חכמים אדירים שמשלבים ספרא וסייפא. נמשיך להרים את קרן עולם התורה הציוני-דתי ולהעמיק את השפעתו עבור עם ישראל כולו".