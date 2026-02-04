יש עתיד. תשע שנים עברו מאז עשתה קבוצת הנוער של מכבי חיפה היסטוריה כשהגיעה לשלב 32 האחרונות במפעל הכדורגל היוקרתי ביותר, מפעל ליגת האלופות.

אז, חיפה הודחה בידיי קבוצת הפאר הגרמנית, דורטמונד ונדמה היה שייקח זמן רב אם בכלל עד שזו תגיע לאותו המעמד שוב במטרה לעשות אולי צעד אחד נוסף במסע אירופי קסום מאין כמותו.

תשע שנים עברו, הערב (רביעי) עשתה קבוצת הנוער של חיפה את הלא ייאמן כשחזרה לשלב 32 האחרונות במפעל הכדורגל היוקרתי ביותר באירופה, שם פגשה את אחת מקבוצות הנוער הטובות ביותר בעולם כולו - אלופת אירופה המכהנת ברצלונה הספרדית בה משחק בין היתר הכישרון הצעיר המבטיח אוריין גורן בן ה-16.

קבוצת הנוער של חיפה שעברה בדרך לשלב 32 האחרונות יריבות כמו אוסטריה וינה ונאנט הצרפתית, אירחה את הספרדים במגרש "הביתי" שבהונגריה ונקלעה לפיגור צפוי בדקה ה-39 מול אלופת אירופה המכהנת ברצלונה, אך הצליחה להפוך בזכות צמד שערים מאוחרים בדקה ה-70 ו-81.

חיפה כבר הייתה בדרך לניצחון היסטורי וסנסציוני, אך אלופת אירופה סירבה לוותר בקלות על התואר בו זכתה אשתקד והצליחה להשוות בתוספת הזמן של המשחק ושתי הקבוצות הלכו לבסוף לדו-קרב פנדלים.

המילה האחרונה הייתה של שוער חיפה, מרק גולנקוב.

תצוגת שוערות נדירה, במהלכה הצליח לעצור שלוש בעיטות פנדלים רצופות הביאו לבסוף להדחתה של אלופת אירופה בידיי קבוצה קטנה מישראל.

חיפה עולה לשלב שמינית גמר ליגת האלופות לנוער ועושה היסטוריה ישראלית באירופה כשהיא מדיחה את אחת מהקבוצות הטובות בעולם, אלופת אירופה היוצאת, בתום דרמת ענק ומראה לקבוצת הבוגרים ולאוהדיה הרבים שחווים עונה קשה כי יש עתיד ויש למה עוד לקוות.

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל ברך את קבוצת הנוער של חיפה על ההיסטוריה וסנסציית הענק כשאמר: "בלי בית, אבל עם תוצרת כחול-לבן, המון אמונה, איכות והשקעה אדירה של הבעלים יעקב שחר במחלקת הנוער לאורך שנים, ההעפלה של קבוצת הנוער של מכבי חיפה לשמינית גמר ליגת האלופות היא בשורה נפלאה למועדון, לאוהדים ולכדורגל הישראלי. ברכות לאיתי מרדכי ולשחקנים המבטיחים. גאווה עצומה".