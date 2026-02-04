השיחות שתוכננו להתקיים ביום שישי הקרוב בין השליח סטיב וויטקוף לשר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י בוטלו, כך דווח באתר אקסיוס.

על פי הדיווח, ארה"ב העבירה לאיראן את המסר לפיו לא תסכים לדרישות שלה לשינוי המיקום ופורמט השיחות, שתוכננו לאיסטנבול ביום שישי, ובהשתתפות נציגים ממדינות נוספות.

וושינגטון שקלה את הבקשה לשנות את המיקום אבל דחתה. "אמרנו להם: 'זה או כלום'. הם אמרו, 'אוקיי. אז כלום', אמר גורם אמריקאי בכיר והוסיף "אנחנו רוצים להשיג עסקה אמיתי בזריזות או שאנשים יבחנו אפשרויות אחרות".

מוקדם יותר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר במסיבת עיתונאים "אנחנו לא רואים בפגישות כוותרנות או לגיטימציה. אנחנו מוכנים לדבר עם כל יריב או בעל ברית שלנו".

"אני חושב שכדי שהשיחות יביאו למשהו משמעותי - הן חייבות לכלול מספר נושאים - זה כולל את טווח הטילים הבליסטיים, את תוכנית הגרעין, את התמיכה בארגוני טרור באזור ואת היחס לעם שלהם", הוסיף.

גורם איראני בכיר הגיב: "השיחות עם ארצות הברית בעומאן יהיו אך ורק על תוכנית הגרעין. הטילים הבליסטיים לא נמצאים על השולחן".