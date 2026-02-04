פרשן חדשות 12, עמית סגל, הסביר מדוע הוא מלא הערכה לראש השב"כ דוד זיני ובז למבקריו - על רקע פרשות ההברחות בה חשוד אחיו.

"אני מתנגד התנגדות נחרצת, לערב בין מה שעשה בן משפחה אחד לבין איך שזה משליך על הקריירה של בן משפחה אחר. זה מגונה כאשר מדובר באנשי ימין, אנשי שמאל, ובכלל זאת מידה לא אנושית", אמר סגל.

הוא הוסיף "התמלאתי הערכה עצומה לדוד זיני ראש השב"כ, שהארגון שלו כותב היום בהחלטה על כתב היישום בפרשה הזאת של אחיו, שמדובר בעבירה חמורה על ביטחון המדינה. האח של זיני שם והוא 'לא רואה בעיניים'. כל הכבוד לו".

"במקביל", המשיך סגל, "התמלאתי בוז לכל האנשים שהסבירו לנו רק לפני כמה שבועות שזיני הוא משיחי, לא כשיר, לא יכול ושהוא שפוט של מישהו".

סגל גם ביקש שלא להמעיט בערך עבירות ההברחה. "עצוב לראות את הניסיונות, במסגרת הראייה של הכל כמחנאי, להמעיט בערך מכירת סיגריות לעזה. אני מאחל לבצלאל סיני שיצא זכאי, אבל העבירה עצמה ככל שהתרחשה, הברחת סיגריות במאות אלפי שקלים - גם זה הולך לקופה של היחידה - זה דבר איום ונורא".