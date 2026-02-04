תושבי קרני שומרון והסביבה מלינים בשבועות האחרונים על הפסקות חשמל חוזרות ונשנות הפוגעות בשגרת חייהם.

התושבים מתארים מצב שבו החשמל נותק לעיתים ללא התראה. משפחות עם ילדים קטנים וקשישים התקשו להתמודד עם הפסקות החשמל, במיוחד בשעות הערב ובימים חמים.

בעקבות התלונות הגוברות, נפגש היום (רביעי) ראש המועצה יהונתן קוזניץ עם שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן לגיבוש פתרונות מיידיים וארוכי טווח. בפגישה השתתפו גורמי מקצוע במשרד האנרגיה ונציגי חברת החשמל.

בסיום הפגישה סוכמו מספר צעדים מעשיים: הפרדת רשת החשמל של קרני שומרון מאזורים אחרים כדי למנוע השפעה הדדית, הרחבת תחנת המשנה מ-20 ל-30 מגה-ואט לחיזוק יכולת האספקה, האצת פיתוח התשתיות באזור והטמעת טיפול יזום ושוטף במערכת למניעת תקלות עתידיות.

"היו הפסקות חשמל שלא מקובלות עלינו", אמר שר האנרגיה כהן. "סיכמנו על צעדים ברורים, חלקם מיידיים, כדי לשפר את אספקת החשמל לתושבים".

קוזניץ הודה לשר על המעורבות. "לא ננוח עד שיהיה פתרון איכותי ויציב. לתושבים שלנו מגיעה אספקת חשמל ברמה גבוהה, רציפה ובטוחה, כמו בכל מקום אחר במדינת ישראל", אמר.