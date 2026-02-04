תופעה חדשה בבתי החולים בירושלים: נשים חרדיות משתלבות בצוותי המחקר הרפואי ומלוות ניסויים קליניים בתרופות וטיפולים חדשים.

מדובר בתפקיד מקצועי שעד לאחרונה כמעט ולא היה נגיש לציבור החרדי.

התהליך החל לפני כשנה כשהושקה הכשרה ייעודית לנשים חרדיות בתחום. הנתונים מעידים על הצלחה: למעלה ממחצית בוגרות המחזור הראשון כבר הוטמעו במערכת הבריאות - בבתי החולים הדסה ושערי צדק ובקופות החולים.

השבוע יצא לדרך מחזור שני ובו 19 משתתפות. הנשים מוכשרות לתפקיד מתאמת מחקר קליני - תפקיד הכולל תיאום בין רופאים חוקרים למטופלים המשתתפים בניסויים, מעקב אחר התקדמות המחקרים ווידוא עמידה בתקנות הרפואיות.

ד"ר אביטל ביר, בעלת דוקטורט בביוכימיה ממכון ויצמן וניסיון של למעלה מעשור בתחום, מובילה את ההכשרה.

לדבריה, הביקוש לכוח אדם מקצועי בתחום המחקר הקליני הולך וגובר, והנשים החרדיות מוכיחות התאמה גבוהה לדרישות התפקיד.