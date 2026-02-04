הרב אליקים שלזינגר, מזקני ראשי הישיבות בעולם החרדי ומייסד ישיבת 'הרמה' בלונדון, נפטר לפנות בוקר. ראש הישיבה זכה לאריכות ימים מופלגת. בן 104 היה בפטירתו.

הרב היה צלול עד ימיו האחרונים ומסר שיחה תורנית בשבת האחרונה. בשבוע האחרון חלה בדלקת ריאות, אושפז אתמול לטיפול בכליותיו ונפטר בלילה.

הרב שלזינגר נולד בווינה ב-1921. בגיל 12 עבר לישיבה בפרשבורג, ואחר כך קיבל סמיכה בנייטרא. ב-1931 עלה עם משפחתו לארץ והתיישבו בתל אביב. למד בישיבות בירושלים ובפתח תקווה, ולאחר נישואיו - בישיבת פוניבז'.

הוא נודע בקשריו עם גדולי ישראל בדורו והעלה את זיכרונותיו מהם בספר "הדור והתקופה".

בשנים האחרונות פעל נגד דרישת משרד החינוך הבריטי ממוסדות חרדיים ללמד תכנים שאינם תואמים את דרכם.